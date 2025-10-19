Sucesos
La Guardia Civil interviene 29 armas prohibidas en la Feria de Baena
Se encontraban expuestas en un puesto de venta ambulante instalado en el recinto ferial
La Guardia Civil denunció durante las pasadas feria y fiestas de la localidad de Baena al titular de un puesto de venta ambulante, como presunto autor varias infracciones a lo dispuesto en la Ley Orgánica sobre protección de la Seguridad Ciudadana en concordancia con el Reglamento de Armas.
La Guardia Civil observó durante un servicio de Seguridad Ciudadana establecido en el recinto ferial de la localidad cordobesa un puesto de venta ambulante, en el que se exponían armas blancas para su venta. Ante ello, los guardias civiles decidieron inspeccionar las armas expuestas, lo que permitió comprobar que entre las mismas se exponían un total de 29 armas prohibidas, conforme al reglamento de armas vigente, por lo que fueron intervenidas. Tras la intervención, las armas fueron depositadas en la Intervención de Amas de Montilla.
A continuación, la Guardia Civil procedió a la instrucción de los pertinentes expedientes de denuncia al titular del puesto, por la presunta comisión de varias infracciones a la Ley Orgánica sobre protección de la Seguridad Ciudadana en concordancia con el Reglamento de Armas, que han sido remitidos a la autoridad competente.
