'Fernán Núñez Gastronómico' pondrá en valor los productos agroalimentarios y artesanos del municipio

La localidad cordobesa de Fernán Núñez celebrará los días 21, 22 y 23 de noviembre Fernán Núñez Gastronómico 2025, un evento que convertirá la Plaza de Armas en el epicentro de la gastronomía, la artesanía y la cultura local con el objetivo de "dinamizar la economía del municipio y poner en valor los productos agroalimentarios y artesanos que identifican" al municipio y su entorno, "mostrando lo mejor de su tradición y su presente".

Según la información publicada por el Ayuntamiento fernannuñense en su web, el evento está organizado por el propio Consistorio, con la colaboración de la asociación de empresarios y autónomos de la localidad, y en él los visitantes podrán disfrutar de una "variada muestra de expositores instalados en jaimas, donde se darán a conocer y podrán degustarse productos de excelencia".

De este modo, quienes se acerquen a la cita podrán disfrutar del garbanzo lechoso de Fernán Núñez, emblema de la gastronomía local; de la matanza tradicional, origen de afamados embutidos y chacinas; del aceite de oliva y la aceituna de mesa, y del vino y el pan, pilares de la dieta mediterránea.

Catas dirigidas

Además, el programa de Fernán Núñez Gastronómico recoge actividades paralelas que enriquecerán la experiencia con propuestas únicas como una ruta gastronómica, en la que bares y restaurantes locales mostrarán su creatividad; catas dirigidas y degustaciones, o un cocido de garbanzo gigante, con degustación popular del garbanzo blanco lechoso de Fernán Núñez.

También habrá otras actividades como conciertos, pasacalles, talleres de coctelería, repostería y matanza tradicional y visitas turísticas por la localidad, lo que hace de la cita una gran oportunidad para descubrir el patrimonio histórico y cultural del pueblo, incluyendo algunas zonas del Palacio Ducal.

Con este nuevo evento, Fernán Núñez quiere consolidarse "como un lugar de referencia en la Campiña Sur cordobesa, combinando sabor, cultura y tradición en un entorno privilegiado".