Las diputaciones de Córdoba y Huelva se unen en defensa de las DOP de los jamones de Los Pedroches y Jabugo

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha mantenido un encuentro con el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, para establecer una estrategia conjunta en defensa de las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) de Los Pedroches y Jabugo. El encuentro se produce como respuesta a la reciente modificación del pliego de condiciones de la DOP Guijuelo, aprobada por el Ministerio de Agricultura, y que ampara a cerdos cruzados con solo el 50% de la raza ibérica, además de elevar la densidad de animales hasta 100 cerdos por hectárea, en contraste con el modelo extensivo tradicional de 12 cerdos por hectárea que defienden las DOP andaluzas.

Ambas instituciones han manifestado su total apoyo a las reivindicaciones del sector, que apuesta por la máxima calidad y la pureza racial del 100% ibérico como seña de identidad de sus producciones. El presidente de la Diputación de Córdoba, donde ya se aprobó una declaración institucional de apoyo al sector, destacó que “el sector del jamón ibérico de Los Pedroches constituye un activo fundamental para el desarrollo sostenible de nuestra provincia, con una aportación decisiva a la fijación de población y al mantenimiento de nuestras dehesas”. Para Fuentes “es nuestra responsabilidad posicionarnos al lado de la DOP de Los Pedroches, cooperativas agroalimentarias y todo el sector, esencial en el norte de nuestra provincia, y defender sus reivindicaciones, que generan desigualdades entre territorios”.

Jamones de la DOP de Los Pedroches en una bodega, en Pozoblanco. / RAFA SÁNCHEZ

Por su parte, el presidente de la Diputación de Huelva apuntó que “la DOP Jabugo simboliza la excelencia de un producto ligado a la dehesa y al territorio, donde tradición, sostenibilidad y calidad van de la mano”. Toscano recordó que el pleno de la Diputación aprobó por unanimidad una moción de apoyo a la DOP Jabugo y a todo el sector, porque mantener sus estándares es defender el prestigio del ibérico andaluz y el futuro de nuestros pueblos serranos”.

Promoción y apoyo al sector ibérico

En el marco de este encuentro, ambas instituciones acordaron mantener una coordinación estrecha para garantizar las especificidades de las DOP Los Pedroches y Jabugo. Además, se comprometieron a continuar impulsando acciones conjuntas de promoción y apoyo al sector ibérico, en colaboración con el sector.