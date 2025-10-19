La Diputación impulsa una estrategia de fomento de la alimentación sostenible con el proyecto ‘Córdoba Verde’.

La Diputación inicia una nueva fase en la ejecución del proyecto Córdoba Verde, que ha convertido a la provincia “en un territorio pionero a nivel estatal al plantear de forma transversal una estrategia que incide en la promoción de los sistemas alimentarios sostenibles”. Así lo ha manifestado Félix Romero, delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo, durante la formalización de siete contratos de personal técnico “cuya labor se centrará en promover una alimentación local desde una perspectiva sostenible en cada una de las comarcas de la provincia durante 16 meses”.

Romero ha señalado que “el personal contratado forma parte del grupo mejor valorado dentro de los participantes en la formación especializada en alimentación sostenible que se impartió durante los meses de mayo a julio y que finalizaron un total de 26 personas”. El también presidente de Iprodeco, ha explicado que “las siete personas contratadas tendrán su sede laboral en las instalaciones de las mancomunidades y su trabajo se centrará especialmente en fomentar la producción ecológica y el relevo generacional en el sector primario, en promocionar el comercio y consumo de alimentos cordobeses de temporada y en detectar y socializar oportunidades de emprendimiento relacionadas”.

Además, ha añadido, “plantearán diversas acciones de sensibilización, dinamizarán la creación de alianzas público-privadas para fortalecer el sector de la alimentación sostenible y darán visibilidad a multitud de proyectos cordobeses que ya trabajan en el ámbito”.

dipu encuentroLa Diputación impulsa una estrategia de fomento de la alimentación sostenible con el proyecto ‘Córdoba Verde’ / CÓRDOBA

Fijar población en el territorio

“Esta contratación de hoy viene a sumarse a los esfuerzos de Diputación por fijar población en nuestros municipios, y gracias al trabajo de este nuevo equipo técnico seguiremos impulsando las pequeñas economías locales y poniendo de relieve sectores en expansión que aún no están en pleno desarrollo en nuestra provincia”, ha destacado Romero.

La contratación de este personal técnico forma parte de la segunda fase del proyecto ‘Córdoba Verde: Dinamización e Impulso de los Sistemas Agroalimentarios Sostenibles Territorializados’, una iniciativa ejecutada por el Departamento de Programas Europeos de Diputación, Iprodeco y la cooperativa Taller Ecosocial Hábitat 4.

La primera fase de Córdoba Verde se centró en la formación técnica a 26 personas en situación de desempleo a través de un curso semipresencial de 280 horas de duración y la participación de más de 50 ponentes expertos.

El proyecto está co-financiado por la Fundación Biodiversidad, perteneciente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, dentro del programa Empleaverde+ ejecutado con el Fondo Social Europeo+ en un grupo de subvenciones dedicado a la adquisición o mejora de competencias para la transición ecológica.