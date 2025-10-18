Presentan en Cabra un ensayo sobre las ideas y creencias del diplomático Juan Valera

El Museo Arqueológico Municipal de Cabra acogió en la noche de este viernes 17 de octubre, víspera del 201 aniversario del nacimiento del escritor, político y diplomático egabrense Juan Valera, la presentación de la obra de ensayo que fue distinguida en su convocatoria del 2024 con el premio que lleva su nombre y que anualmente convoca el Ayuntamiento de Cabra.

El acto se convocó bajo la presidencia del alcalde Fernando Priego y la delegada municipal de Cultura, Mª Sierra Sabariego, y fue presentado por Antonio Cruz Casado, académico de la Real Academia de Córdoba y autor del prólogo del mencionado ensayo, titulado Simbolismo y realidad. Ideas y creencias en Juan Valera. Esta obra ha sido escrita por los egabrenses Antonio Ramón Jiménez Montes y José Manuel Jiménez Migueles, vicepresidente de la Fundación Aguilar y Eslava y profesor de Geografía e Historia, respectivamente.

Estudio del pensamiento religioso

En sus páginas, el lector se acercará a un estudio sobre el pensamiento religioso de Valera y que, como apuntaba Cruz, puede considerarse original, puesto que las ideas religiosas del escritor decimonónico no han sido muy tenidas en cuenta, salvo en algunos ensayos.

Presentación de la obra, anoche, en Cabra. / José Moreno

Así lo corroboraban sus autores, señalando que para su realización fue necesaria la lectura de la correspondencia de Valera, en la que este alude constantemente a esa cuestión y que permite conocer que fue un hombre que se acercó a posturas filosóficas y religiosas, a veces encontradas, en su búsqueda de un ideal de perfección y belleza.

Una obra que, indicaban, pretende aportar una visión de conjunto al conocimiento del pensamiento valerista en cuanto a filosofía y religión desde una perspectiva en la que ofrecen una visión del peculiar planteamiento de Valera sobre ideas y creencias.

Congreso internacional en Francia

En la apertura de la presentación, la delegada municipal de Cultura, Mª Sierra Sabariego, dio a conocer que el Ayuntamiento de Cabra estará presente la próxima semana en un congreso internacional que, centrado en Juan Valera, organiza la universidad francesa de Pau y de los Países del Adour con el apoyo, entre otros, del Consistorio egabrense y la Universidad de Córdoba.

En el mismo -que tiene lugar del 22 al 24 de octubre en la ciudad gala de Pau, bajo el título Homenaje a Juan Valera. Un cosmopolita en Aquitania- participará entre otros especialistas e investigadores de distintas universidades francesas y españolas, entre ellas de Córdoba, uno de los autores del ensayo premiado, Antonio Ramón Jiménez, con la ponencia.

Al mismo tiempo este, junto a la delegada municipal de Cultura, inaugurarán la exposición Juan Valera, escritor y diplomático español en Aquitania, aportación del Ayuntamiento de Cabra, donde a través de 30 paneles, los visitantes podrán conocerlo todo sobre el autor.