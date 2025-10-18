Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Junta de Andalucía reconoce al astrofísico de Priego Rafael Luque en sus Premios Juventud Andaluza 2025

La entrega de premios tendrá lugar el día 24 en la aldea de El Rocío

Rafael Luque Ramírez, el astrofídico de de Priego de Córdoba.

Rafael Luque Ramírez, el astrofídico de de Priego de Córdoba. / RAFA COBO

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

El Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), adscrito a la Consejería de Inclusión Social, Familias e Igualdad, celebrará el próximo viernes, 24 de octubre, el acto de entrega los Premios Juventud Andaluza 2025 en la aldea de El Rocío, en el municipio de Almonte (Huelva), lugar en el que se efectuará la entrega de ocho premios que reconocen la incidencia positiva de personas y entidades en la juventud. Entre los premiados estará Rafael Luque Ramírez, el astrofídico de de Priego de Córdoba, que ha sido premiado en la modalidad de Ciencia, Investigación, Innovación y Tecnología.

Rafael Luque Ramírez, natural de Priego de Córdoba, donde nació en 1993, es astrofísico e investigador en el campo de los exoplanetas, donde ha liderado importantes contribuciones al descubrimiento y estudio de nuevos mundos fuera del sistema solar.

Licenciado en Física por la Universidad de Granada, cursó un máster en Astrofísica en la Universidad de Heidelberg (Alemania), iniciando en 2018 su doctorado en el Instituto de Astrofísica de Canarias gracias a una beca INPhINIT de la Caixa, que defendió en 2021 con mención internacional y calificación cum laude.

Los otros premiados

El galardón 'Empezar' en la categoría de Emprendimiento Juvenil será para Francisco Ruiz Lobato, de Teypa Proyectados SL (Álora, Málaga), mientras que el premio a la Trayectoria Emprendedora se entregará a Estefanía Martín Romero, de La Línea de la Concepción (Cádiz). El reconocimiento en Arte y Cultura será para jiennense Antonio José Pérez López, y en Deporte, la empresa Gañafote Sports Events SL, con sede en Moguer (Huelva), será la ganadora.

El premio al Respeto a la Igualdad y a la Diversidad Sexual y/o de Género se concederá a la Asociación Alba-Proyecto Hombre Almería, mientras que en Desarrollo Sostenible se reconocerá a ASDE Scouts de Andalucía, con sede en Sevilla.

Por su parte, la categoría de Promoción a la Inclusión Sociolaboral de Personas Jóvenes con Discapacidad distinguirá a la Asociación Almeriense para el Síndrome de Down (Asalcido) por su "trabajo en favor de la integración y la igualdad de oportunidades".

Finalmente, la mención honorífica 'Municipio Joven del Año', que destaca a las localidades que desarrollan programas y actuaciones relevantes en materia de juventud, será concedido a los consistorios de Las Gabias (Granada) y Vélez-Málaga (Málaga).

Reconocer talento y esfuerzo

Según ha detallado la Junta en una nota, el director general del IAJ, Pedro Antonio Ramirez, ha calificado el enclave en el que celebrará la entrega como "único e inconfundible", puesto que cuenta con un "especial simbolismo cultural y religioso", ya ha subrayado que la juventud andaluza "es el motor de nuestra tierra, nuestro presente y futuro".

El acto contará con la presencia de la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, en el que se reconocerá "el esfuerzo, la innovación, el talento, el compromiso, la creatividad y la implicación social" de jóvenes andaluces o residentes en Andalucía con edades comprendidas entre los 14 y 35 años, así como de colectivos y entidades de distintos ámbitos de la sociedad "que con su trabajo o actividad relevante repercuten de forma positiva en el desarrollo de la juventud".

