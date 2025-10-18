Instituciones
La Diputación de Córdoba se suma a los actos de conmemoración del 700 aniversario de la fundación del municipio de El Carpio
El presidente de la institución provincial ha puesto en valor la torre de Garci Méndez
El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, se desplazó este viernes hasta El Carpio para participar en los actos conmemorativos del 700 aniversario de la fundación del municipio, “una efemérides con la que ponemos en valor su grandeza y legado, así como su capacidad de proyección futura sin renunciar a sus raíces”.
Así lo ha expresado Fuentes, quien ha añadido: “Hoy celebramos siete siglos de identidad de esta villa que nacía en torno a la torre de Garci Méndez, símbolo visible de su origen, ligado al antiguo castillo de Sotomayor. Hoy, El Carpio es parte del corazón del Alto Guadalquivir, comarca que es motor agrícola, cultural y económico de la provincia”.
“Estos actos conmemorativos nos permiten, además, tomar conciencia del patrimonio histórico y cultural de El Carpio, con el foco puesto en su monumento más emblemático, testigo generacional que hoy más que nunca se convierte en emblema del municipio”, ha remarcado Fuentes.
Para el presidente de la institución provincial, “estamos siendo partícipes de un acontecimiento histórico y cultural con gran repercusión no solo para vuestra comarca, sino para toda nuestra provincia”.
Colaboración de todos
Fuentes ha hecho hincapié en que “este acto es el resultado, además, de la implicación y colaboración de todo un municipio, por lo que quisiera trasladar mi agradecimiento a todos aquellos que han hecho posible este encuentro que es el colofón de un amplio programa cultural que se ha venido desarrollando en los últimos meses”.
En definitiva, ha remarcado, “este centenario es un ejemplo de cómo se puede celebrar la historia con rigor, con sensibilidad y con visión de futuro; de cómo un pueblo se une en torno a un proyecto común, convirtiendo el pasado en presente vivido y compartido”.
