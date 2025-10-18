La Diputación de Córdoba acogerá la próxima semana la novena edición de 'La Noche Negra'.

La Diputación de Córdoba acogerá, del 20 al 25 de octubre, la novena edición de La Noche Negra, festival que volverá a llenar los espacios del Palacio de la Merced de exposiciones, cine, teatro, danza, talleres, conciertos y una gran Marcha por la Paz y la Dignidad de los Pueblos.

La delegada de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana de la institución provincial, Auxiliadora Moreno, ha destacado que “este no es solo un evento cultural, es un encuentro humano, artístico y espiritual que recorre Córdoba y su provincia; un programa donde la música, la palabra y el arte se convierten eh instrumento de unión, conciencia y esperanza”, informa la institución provincial en una nota de prensa.

Conocer el continente africano

La diputada ha recalcado “el apoyo de la institución provincial a este evento, que vuelve cada año más reforzado y con más actividades para conocer más en profundidad el continente africano pero, sobre todo, para reivindicar la igualdad y la libertad del ser humano”.

Así, durante los cinco días del festival se podrán disfrutar de la exposición Conocer mi pasado, Mamá África; las proyecciones de películas como Harriet: en busca de la libertad, talleres de danza afrobrasileña, canto congoleño y mesas de dibujo con entidades como Don Bosco, El Mat y Córdoba Acoge, entre otras.

Asimismo, en el marco de esta iniciativa, el 24 de octubre, en el Centro Rey Heredia, se pondrá en escena la obra de teatro Mala reputación y habrá también talleres de danza, percusión y juegos africanos. El sábado 25 será el cierre de la programación con la Gran Marcha por la Paz y la Dignidad Humana, con un recorrido que partirá de la plaza de Las Tendillas hasta la Calahorra, seguida de una jornada de actuaciones, talleres y conciertos.