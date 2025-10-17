Tuning y coches clásicos en Iznájar: dos citas para los apasionados del motor este finde en Córdoba

Este 18 y 19 de octubre, sábado y domingo, el municipio de Iznájar vibra sobre ruedas con dos citas imprescindibles para los apasionados del mundo del motor. El Paseo de la Coronación se convierte en un punto de encuentro entre generaciones y estilos diferentes, en el que también se podrá disfrutar de premios, música y actividades para todas las edades.

La cita comienza el sábado con la 2ª KDD Villa de Iznájar, dedicada a vehículos tuneados y modificados. El club de clásicos Lago de Andalucía junto al Ayuntamiento de Iznájar, organizan esta concentración que busca superar el éxito del año pasado, cuando lograron reunir más de 200 coches tuning de toda Andalucía. Este año, la KDD contará con 19 categorías de premios, sorteos, música en directo a cargo de distintos DJ, barra de comida y bebida hasta la 01.30h.

Vehículos clásicos

El domingo, las calles de Iznájar viajarán en el tiempo con la tercera edición de la Concentración de Vehículos Clásicos. Coches, motocicletas y camiones con más de 25 años llenarán de historia todos los rincones del municipio. La jornada comenzará a las 09.30 horas con la recepción de participantes, entrega de dorsales y los obsequios de bienvenida. A las 11.00 horas se abrirá la exposición al público y, una hora más tarde, los vehículos realizarán una ruta por los alrededores del municipio. Tras el recorrido, regresarán al Paseo de la Coronación donde la convivencia continuará hasta la hora de la comida. El encuentro concluirá a las 16.30 horas con la entrega de trofeos y premios a las distintas categorías.

Un seat 600 de los que participan en la jornada. / CÓRDOBA

“La combinación de la KDD Villa de Iznájar y la Concentración de Clásicos nos permite unir generaciones y estilos distintos de pasión por el motor. Mientras los vehículos tuneados atraen a los jóvenes y aficionados a las modificaciones, los clásicos nos conectan con la historia y la memoria de la automoción. Este fin de semana convierte a Iznájar en un lugar único donde pasado y presente se dan cita sobre ruedas”, destacó Loles Campillos, concejala de Ocio y Tiempo Libre de Iznájar.

Estas dos jornadas consolidan al municipio de Iznájar como un punto de referencia en el calendario andaluz de eventos del motor, uniendo en un mismo fin de semana tradición, pasión y espectáculo sobre ruedas.