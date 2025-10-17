Carreteras
Transportes aboga por mejoras de trazado en la N-432 a su paso por Córdoba con la duplicación en 'stand by'
Los trabajos se concentran ahora en el tramo Badajoz-Espiel, aunque la apuesta del Gobierno es que en la parte que compete a la provincia cordobesa lo que se haga sea una carretera convencional y no una autovía al uso
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha hablado hoy de la N-432 y su conversión en la autovía A-81, una demanda histórica de las comunidades de Andalucía y Extremadura y que vendría a solucionar los problemas de tráfico y la alta siniestralidad de la actual nacional con la construcción de una mejor carretera que conectaría Badajoz y Granada pasando por Córdoba y por Jaén. El ministro ha hecho las declaraciones en el municipio cordobés de Almodóvar del Río, donde ha visitado las obras del baipás ferroviario que desde 2020 está ejecutando Adif. Sobre la N-432, Puente ha dicho que mientras se hacen los estudios por tramos para la futura A-81, lo que se ejecutarán serán mejoras de trazado en la nacional "aunque no hagamos duplicación en este momento".
Ahora, ha añadido el ministro de Transportes, el trabajo está concentrado en el tramo más cercano a Badajoz porque es el que tiene más tráfico, y también se centran las actuaciones y los estudios en la parte de Zafra-Espiel. En este caso, el tramo entero de Badajoz a Espiel ya ha obtenido la primera Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y no afecta a la ZEPA del Alto Guadiato, una Zona de Especial Protección para las Aves de altísimo valor natural.
Trazado
Por lo avanzado en su día, lo que se prevé es el desarrollo con sección de autovía desde Badajoz hasta el enlace oeste de Zafra mientras que desde y entrando a Córdoba será una carretera convencional, al menos en la primera fase. La alternativa que se seleccionó en su momento sigue el corredor de la N-432 y pasa cerca de La Albuera, Santa Marta, Feria, Zafra, Los Santos de Maimona, Usagre, Villagarcía de la Torre, Llerena, Ahillones, Berlanga, Azuaga y La Granja de Torrehermosa, en Badajoz; y de La Coronada, Fuente Obejuna, El Hoyo, Peñarroya-Pueblonuevo, Belmez y Espiel, en Córdoba. El trazado de la carretera a su paso por la provincia de Córdoba discurre al norte de Fuente Obejuna y se acercará a Peñarroya-Pueblonuevo, Belmez y Espiel todo lo posible por el sur.
