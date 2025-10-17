La Torre Mocha de Guadalcázar acoge el centro de Naturaleza y de la Biodiversidad

Guadalcázar vivió ayer una jornada que quedará grabada en su historia. Tras dos décadas de espera, la emblemática Torre Mocha vuelve a abrir sus puertas, transformada en el Centro de Interpretación de la Naturaleza y la Biodiversidad (CINABI), un espacio único que combina historia, ciencia y emoción. El acto inaugural comenzó con las palabras del alcalde, Domingo José Reina, que destacó que la reapertura de la Torre Mocha como Centro de Interpretación de la Naturaleza y la Biodiversidad (CINABI) representa «una apuesta firme por el futuro de Guadalcázar, por la cultura, la educación, el turismo y el desarrollo del municipio». El regidor subrayó que el CINABI es un centro único en España, un espacio donde se unen la naturaleza, la ciencia y la historia para ofrecer una ventana abierta al conocimiento. Recalcó también la importancia de que los primeros visitantes fueran los niños y niñas del CEIP Marqués de Guadalcázar, símbolo del futuro y de la vocación educativa del centro, concebido para despertar su curiosidad y amor por la ciencia y la naturaleza.

En su discurso, el alcalde recordó el valor patrimonial de la Torre Mocha —antiguo palacio del primer marqués de Guadalcázar, Diego Fernández de Córdoba— y celebró que «sus muros centenarios vuelven a tener vida con un propósito noble: educar, conservar y compartir».

Por su parte, el coordinador del centro, Juan Manuel Fernández, tomó la palabra visiblemente emocionado para explicar que el centro alberga más de 6.000 piezas en seis plantas.