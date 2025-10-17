Patrimonio histórico
La Torre Mocha de Guadalcázar acoge el centro de Naturaleza y de la Biodiversidad
Nuevo espacio museístico que se distribuye en seis plantas con un total de 6.000 piezas
Guadalcázar vivió ayer una jornada que quedará grabada en su historia. Tras dos décadas de espera, la emblemática Torre Mocha vuelve a abrir sus puertas, transformada en el Centro de Interpretación de la Naturaleza y la Biodiversidad (CINABI), un espacio único que combina historia, ciencia y emoción. El acto inaugural comenzó con las palabras del alcalde, Domingo José Reina, que destacó que la reapertura de la Torre Mocha como Centro de Interpretación de la Naturaleza y la Biodiversidad (CINABI) representa «una apuesta firme por el futuro de Guadalcázar, por la cultura, la educación, el turismo y el desarrollo del municipio». El regidor subrayó que el CINABI es un centro único en España, un espacio donde se unen la naturaleza, la ciencia y la historia para ofrecer una ventana abierta al conocimiento. Recalcó también la importancia de que los primeros visitantes fueran los niños y niñas del CEIP Marqués de Guadalcázar, símbolo del futuro y de la vocación educativa del centro, concebido para despertar su curiosidad y amor por la ciencia y la naturaleza.
En su discurso, el alcalde recordó el valor patrimonial de la Torre Mocha —antiguo palacio del primer marqués de Guadalcázar, Diego Fernández de Córdoba— y celebró que «sus muros centenarios vuelven a tener vida con un propósito noble: educar, conservar y compartir».
Por su parte, el coordinador del centro, Juan Manuel Fernández, tomó la palabra visiblemente emocionado para explicar que el centro alberga más de 6.000 piezas en seis plantas.
