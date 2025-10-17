Segundo robo en una semana en la perfumería Aromas de Montilla: los ladrones destrozan el escaparate

La perfumería Aromas de Montilla ha vuelto a sufrir un nuevo asalto esta madrugada. El establecimiento, situado en la Avenida de Andalucía, a escasos metros de la confluencia con las calles La Parra, Puerta de Aguilar y Ronda de Curtidores, ha sido de nuevo objeto de un robo con fuerza, el segundo en apenas ocho días, a pesar del refuerzo en las medidas de seguridad que habían adoptado los responsables de la franquicia tras los últimos incidentes.

Como en todas las ocasiones anteriores, los ladrones han logrado acceder al interior del local a través de los escaparates. La rapidez del asalto ha sido tal que los ladrones han llegado a dejarse en el suelo parte de los productos que habían sustraído de la tienda, tras percatarse de la presencia policial.

La Guardia Civil investiga desde primeras horas de la mañana lo ocurrido, con la participación de agentes de la Policía Judicial y del puesto principal de Montilla, que tratan de determinar el modo de actuación y el posible botín sustraído. En esta ocasión, la colaboración ciudadana y la rápida actuación policial habría permitido detener a uno de los presuntos implicados en el asalto, según han apuntado fuentes próximas a la investigación.

A simple vista, el golpe guarda similitudes con el perpetrado durante la madrugada del pasado 9 de octubre, cuando varios individuos, utilizando dos vehículos y un mazo de grandes dimensiones, abrieron un agujero en el escaparate de la tienda para llevarse algunos de sus productos más exclusivos, presumiblemente destinados a la reventa en el mercado negro. Entonces, el asalto se produjo en torno a las 3.00 de la madrugada y apenas duró unos minutos.

Productos de la perfumería asaltada por los ladrones en Montilla, con el escaparate destrozado al fondo. / José Antonio Aguilar

En aquella ocasión, el teniente de alcalde de Seguridad, Valeriano Rosales, explicó que la Policía Local recibió una llamada de un vecino alertando de la presencia de dos vehículos sospechosos y varias personas golpeando el escaparate con un mazo de grandes dimensiones. Cuando las patrullas de la Policía Local y de la Guardia Civil llegaron al lugar de los hechos, los autores ya se habían dado a la fuga, dejando tras de sí un escaparate destrozado y el interior del establecimiento revuelto.

Tres robos en mes y medio en 2023

El suceso de esta madrugada vuelve a golpear a una franquicia que, en los últimos años, ha sido víctima recurrente de este tipo de asaltos. En 2023, Aromas sufrió tres robos en apenas mes y medio —entre noviembre y diciembre—, todos ellos con el mismo patrón: rapidez, violencia y una clara selección de los productos más valiosos. Aquella oleada de robos se cerró con la detención de una banda de aluniceros considerada una de las más activas del sur de España.

La operación, bautizada como Sauro Mole, se desarrolló de manera conjunta entre la Guardia Civil y la Policía Nacional, y permitió detener a ocho miembros del grupo criminal, con base en Sevilla. Según fuentes policiales, la organización era responsable de más de un centenar de robos en Andalucía y Extremadura, con un botín que rondaba el medio millón de euros. Entre los establecimientos atacados figuraban perfumerías, tiendas de telefonía, estancos, bazares o supermercados.

Aquella investigación puso fin a una sucesión de asaltos que llegó a obligar a varios negocios a cerrar temporalmente, incapaces de asumir los daños materiales y las pérdidas económicas. En el caso de Aromas, los tres robos de 2023 dejaron sus escaparates destrozados, cierres arrancados y graves daños estructurales en la fachada del local.

Por eso, el nuevo ataque ha generado especial preocupación entre los comerciantes de la zona, que aseguran vivir “con inquietud” ante la posibilidad de nuevos robos. Pese a haber instalado bolardos protectores en todos los escaparates y reforzado las alarmas, las medidas no han sido suficientes para evitar que los asaltantes volvieran a actuar en esta conocida franquicia de perfumería y estética.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación y trabaja para determinar si este nuevo robo guarda relación con el de la semana pasada o si pudiera tratarse de una nueva banda que actúa con un método similar al desmantelado el pasado año.