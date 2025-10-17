Ocupan ilegalmente el edificio del viejo cuartel de la Guardia Civil de Puente Genil

El alcalde de Puente Genil , Sergio Velasco, ha confirmado que el viejo edificio del antiguo cuartel de la Guardia Civil en la localidad ha sido ocupado ilegalmente. "Durante las últimas semanas habíamos tenido conocimiento de la existencia de una persona viviendo en el interior del edificio, persona que se encontraba identificada por la información que teníamos de la Policía Local, y parece que en los últimos días hay alguna persona más”, ha señalado Velasco. Además, ha añadido que “parece que esto no ocurre únicamente en este edificio del antiguo cuartel, sino también en otras zonas del municipio, como el barrio de Miragenil”.

El alcalde explicó que “nos encontramos en una época donde vienen temporeros, inmigrantes, como consecuencia de las faenas propias de la campaña agrícola y muchos de ellos no tienen alojamiento previsto y están metiéndose en casas vacías de la localidad”. “Esta misma semana he tenido la oportunidad de reunirme con vecinos de Miragenil y nos contaban que en lo que eran las oficinas de la Cooperativa Olivarera Pontanense también parece que hay personas allí”, continuó.

En busca del propietario

Ante ello “desde el Ayuntamiento de Puente Genil estamos contactando con los propietarios de los inmuebles, en el caso del antiguo cuartel, ya hemos hablado con ellos para, lo primero, informarles de la situación de ocupación, porque quien tiene que denunciar es el propietario del inmueble".

Aparte, señala el alcalde que desde el Ayuntamiento también han solicitado a Urbanismo información sobre el propietario del edificio de la cooperativa de Miragenil, en la esquina de la calle Nueva con la calle Almonas, para así proceder a instruir expedientes de ruina. "Porque son edificios que están en muy malas condiciones y si la revisión de los arquitectos nos lleva a hacer una declaración de ruina de los mismos, se procederá a su desalojo", ha dicho el primer edil.