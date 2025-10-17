Provincia
El historiador egabrense José Luis Casas presenta 'España en el recuerdo. Evocaciones desde el exilio'
El Ateneo Ciudadano abre su nuevo curso en el Patio de Cristales del IES Aguilar y Eslava
El Patio de Cristales del IES Aguilar y Eslava ha acogido la presentación de España en el recuerdo. Evocaciones desde el exilio, una obra del historiador egabrense José Luis Casas Sánchez en la que recupera a aquellos escritores que se vieron obligados a exiliarse a México al término de la Guerra Civil en 1939.
El acto contó para su apertura con la participación del director del centro, Salvador Guzmán, y del presidente del Ateneo Ciudadano, Manuel Flores, dándose así la apertura de un nuevo curso de dicha entidad.
La edición de Casas publicada por Utopía Libros, que fue presentada por el profesor José María Garrido, ofrece en sus páginas un estudio introductorio con reseñas biográficas de los autores de aquellos artículos que, desde el exilio, dedicarían a su tierra, incluyendo un análisis acerca de las visiones que desarrollaron sobre ello.
El trabajo de investigación del historiador egabrense le ha servido para rescatar de una de las publicaciones más importantes del exilio español, la revista «Las Españas», editada en México bajo la dirección de Manuel Andújar y Javier Arana entre 1946 y 1956, con artículos de los más destacados escritores republicanos del exilio mexicano y que hacen que España en el recuerdo sea imprescindible para conocer las inquietudes de estos autores, así como la evolución que se detecta en su pensamiento a lo largo de los casi veinte años de vida de la publicación.
