Todos a una contra los gatos: Fuente Obejuna pide voluntarios para controlar las colonias felinas

El municipio de Fuente Obejuna, en el Valle del Guadiato, se ha sumado a la tendencia de controlar la presencia de gatos en las calles, que puede llegar a ser un problema. Otras localidades ya han desarrollado sus propios planes de acción y ahora lo ha hecho el Ayuntamiento melariense.

El Consistorio ha celebrado una reunión informativa para explicar las medidas, según informó en una nota de prensa. En el encuentro participaron Silvia Mellado, alcaldesa de Fuente Obejuna; Jacob Cerrato, jefe de la Policía Local; la veterinaria Bárbara Gómez, de la Clínica Veterinaria Alto Guadiato, otros concejales y público interesado.

El nuevo programa municipal de gestión de colonias de gatos creará una red de voluntariado que colaborará en su cuidado y control. Se desarrollará para ello un método que permite controlar la población de gatos comunitarios sin causarles daño y que se basa en la captura, esterilización y retorno de los animales. Este sistema evita camadas incontroladas, mejora la salud de los gatos y reduce los comportamientos molestos.

El Ayuntamiento anima a los vecinos a participar en el programa inscribiéndose como voluntario o colaborador y se creará un registro oficial de colonias y de voluntarios, con su correspondiente acreditación. Además, habrá formación básica y apoyo continuo por parte de veterinarios y del área de Medio Ambiente.

Los interesados pueden dirigirse a la Policía Local o a cualquier miembro del equipo de Gobierno que lo derivarán a David Bernal, concejal encargado de la gestión del proyecto de las colonias felinas.

Por otra parte, la Policía Local no permitirá alimentar a los gatos fuera de los puntos designados, dejar restos de comida en la vía pública así como dañar, trasladar o molestar a los gatos de una colonia controlada, tampoco introducir nuevos gatos en una de ellas.