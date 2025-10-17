La Feria del Lechón de Cardeña completa las plazas hoteleras del entorno

Cardeña abrió al mediodía de ayer viernes el telón de la duodécima edición de la Feria del Lechón Ibérico, el acontecimiento anual más importante de este municipio del Valle de los Pedroches. En palabras de la alcaldesa, Catalina Barragán, «se sigue el formato de ediciones anteriores que hasta el momento ha tenido muy buenos resultados. Un formato abierto, dinámico, participativo, un formato que hace fácil y cómoda la estancia de las miles de personas que durante este fin de semana recalan en Cardeña». Todos los alojamientos rurales y urbanos de las localidades del entorno han tenido que colgar el cartel de «completo» ante la gran avalancha de visitantes, que desde primera hora de la tarde de ayer comenzaban a llegar hasta la localidad.

Son más de medio centenar de estands los que participan, entre la caseta municipal y las calles y plazas de la localidad, así como 12 bares y restaurantes de Cardeña y sus aldeas de la Venta del Charco y Azuel. La regidora cardeñera dio la bienvenida a los alcaldes de los municipios hermanos e invitados de este año, a los que les dijo que «cuidamos de que su estancia sea agradable, facilitándoles todo lo necesario para que gocen de uno de los productos que solo se pueden degustar de esta manera en el mundo».