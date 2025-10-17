El estadio Polinario de Puente Genil se convertirá en un "ejemplo de gestión de residuos"

El alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, ha anunciado que el deseo del Ayuntamiento es convertir el Estadio Municipal Manuel Polinario en “un ejemplo de gestión de residuos”, fomentando el reciclaje en el interior de sus instalaciones. En este sentido, el regidor ha indicado que se han instalado, en vez de las papeleras convencionales, nueve baterías de contenedores de pequeño tamaño donde se va a permitir el depósito de todo tipo de residuos, tanto en la grada principal como en la visitante, y también en la zona de acceso a los vestuarios.

”Queremos hacer un llamamiento a los usuarios para que hagan una buena selección de los residuos que se generen y eso revertirá en mantener limpio las instalaciones y en que los residuos puedan ser recogidos de manera selectiva y adecuada algo que mejorará la sostenibilidad de la instalación”, dijo el alcalde, quien señaló que “para ello, vamos a pedirle al club que colabore en la difusión de buenas prácticas en el ámbito del reciclaje, del medio ambiente, y, a través de sus canales de comunicación habituales van a distribuir información de educación ambiental que vamos a pasar desde Egemasa, y también la puesta en marcha de políticas de prevención de residuos, porque han funcionado muy bien en otros eventos celebrados en Puente Genil, tales como envases retornables para los refrescos, utilizando grifos dosificadores y así incentivar que se generen menos residuos”.

Punto limpio

Por último, el alcalde informó que se va a instalar un punto limpio de proximidad en el estadio, “una prueba piloto que vamos a intentar extender en otras instalaciones como el Polideportivo Francisco Manzano en siguientes etapas, y en otros lugares de grandes generaciones de residuos como el Centro de Migraciones de Cruz Roja o la residencia de mayores Inmaculada Concepción, todo ello con el fin de que se puedan segregar los residuos en origen y hagamos una gestión más sostenible y eficiente de los recursos”.