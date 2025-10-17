Espejo coloca la primera piedra de su planta de autoconsumo colectivo

El municipio de Espejo marca un hito en la provincia de Córdoba y en Andalucía al celebrar la colocación de la primera piedra de su planta fotovoltaica de autoconsumo colectivo de 89 kWp (kilovatios pico), un proyecto impulsado por la Comunidad Local de Energía Andalucía Centro Social Cooperativo Andaluz (Cerac), que ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Espejo.

Esta planta es una de las primeras de autoconsumo colectivo de la provincia en ponerse en marcha, permitiendo que ciudadanos, pymes y entidades locales ubicadas en un radio de hasta 2.000 metros puedan beneficiarse de energía limpia, de proximidad y con un considerable ahorro en su factura eléctrica. Además, cuenta con la financiación del IDEA, a través de las ayudas de la tercera convocatoria del programa de incentivos a proyectos piloto singulares de comunidades energéticas (Programa CE Implementa), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiada por la Unión Europea – NextGenerationEU.

El acto ha contado con la presencia del alcalde, Florentino Santos; la teniente de alcalde, Inmaculada Silas; el secretario de la Comunidad, José Rafael Guijarro, como gerente de ADEGUA, y la empresa adjudicataria Enerjucor, Antonio Jurado córdoba.

Un Proyecto Innovador con sello local

La planta de Espejo es la primera de las tres que pondrá en marcha Cerac, la cooperativa local de energía que agrupa a cinco municipios del Guadajoz y Campiña Este, con el objetivo de fomentar la soberanía energética de la comarca. Las otras dos plantas se desarrollarán en la vecina localidad de Baena.

Durante su intervención, Florentino Santos destacó la importancia del proyecto, “ya que hoy, Espejo no solo pone una primera piedra, sino que siembra el futuro. Somos un municipio pequeño que se sitúa a la vanguardia de la innovación energética. Esta planta es un motor de desarrollo local que generará un impacto directo y positivo en la economía de las familias y empresas de nuestro pueblo. Espejo se convierte en un referente de cómo la energía limpia puede ser también energía justa y comunitaria”.

Por su parte, José Rafael Guijarro resaltó el modelo cooperativo del proyecto: “Cerac nació del convencimiento de que la energía debe ser de las personas. Iniciativas como esta planta de autoconsumo colectivo en Espejo demuestran que, a través de la cooperación, podemos luchar contra el cambio climático mientras ofrecemos a nuestros socios una solución real ante el alza de los precios de la luz. Es un modelo que prioriza al socio y al territorio por encima del beneficio especulativo”.