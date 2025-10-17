Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Epremasa ubica en Lucena ecopuntos en cinco espacios públicos

Las obras de cerramiento del punto limpio acaba en este mes y Epremasa estrenará un sistema de alertas para incidencias

Uno de los ecopuntos instalados en Lucena.

Uno de los ecopuntos instalados en Lucena. / Manuel González

Manuel González

Manuel González

Lucena

Lucena estrena una red de minipuntos limpios con la instalación de cinco emplazamientos, compuestos por contenedores de material reciclado con madera plástica, en el parking de la Plaza Nueva, el pabellón Antonio Ruiz-Canela, el Mercado de Abastos y las aldeas.

La empresa Sumygrif, radicada en Pozoblanco, fabrica estos recipientes, concebidos para el vertido de pilas, bombillas, pequeños electrodomésticos o cartuchos de tinta de impresoras. El presupuesto de adjudicación, en una licitación provincial, ha significado 200.000 euros, asumidos por la Diputación, contemplándose en Lucena una inversión de 40.000 euros. Esta actuación procede del convenio vigente entre Epremasa y el Ayuntamiento. Ambas entidades estudian la implantación de un nuevo ecopunto en otra localización.

El alcalde, Aurelio Fernández, aludió a los beneficios que este nuevo servicio reporta «en un reciclaje más cómodo y accesible».

Junto al centro de depósito temporal de residuos focalizado en el pabellón, Andrés Lorite, presidente de Epremasa, remarcó las bondades de «la economía circular» y en el avance logrado «en el tratamiento de residuos sólidos urbanos». En su comparecencia, anunció, para «finales de octubre», la conclusión de la obra del nuevo cerramiento en el contorno del punto limpio, al objeto de frenar los actos vandálicos y los robos. La estructura diseñada consta de 250 metros y una altura de 2,5 metros. La inversión ha superado los 100.000 euros.

Cámaras de vigilancia

Al respecto del funcionamiento del punto limpio, el Ayuntamiento, tras la última moción plenaria, avanza en el estudio para activar unas cámaras de videovigilancia y explora la opción del contenedor inteligente. Finalmente, el Ayuntamiento sondea la limpieza de las parcelas colindantes.

Por último, desde Epremasa han informado de la duplicación del servicio de vigilancia en los contenedores, extendiéndolo a la tarde, y de la futura implementación, a modo de «experiencia piloto», de una comunicación de alertas para las incidencias.

