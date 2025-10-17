Dos detenidos tras el asalto a una casa de campo en Santaella

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres como presuntos autores de un robo con fuerza cometido en una casa de campo situada en la zona de La Montiela, dentro del término municipal de Santaella. Ambos contaban ya con amplios antecedentes delictivos.

El robo fue denunciado recientemente en el puesto de la Guardia Civil de Santaella. Según la denuncia, los asaltantes accedieron a la vivienda tras forzar uno de los accesos, y una vez dentro, sustrajeron diversos dispositivos electrónicos: un televisor, una consola de videojuegos, varios videojuegos, un rúter y un dispositivo Fire TV. El valor total de lo robado asciende a unos 1.000 euros.

Tras recibir la denuncia, la Guardia Civil activó de inmediato un operativo de búsqueda para esclarecer los hechos y dar con los responsables. La inspección ocular realizada en el lugar del robo, junto con otras gestiones llevadas a cabo por los agentes, permitió identificar rápidamente a los sospechosos.

Ambos fueron detenidos y puestos a disposición de la autoridad judicial competente, junto con las diligencias instruidas. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones relacionadas con este caso.