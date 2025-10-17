Confirmado un caso positivo de virus del Nilo en un equino en Palma del Río

Los servicios veterinarios de la Consejería de Agricultura han confirmado un positivo en virus del Nilo en un equino en el término municipal de Palma del Río, según ha podido confirmar Diario CÓRDOBA. El animal no ha desarrollado la enfermedad porque tiene anticuerpos, probablemente de un contagio anterior. El equino está en una finca localizada a un kilómetro y medio del casco urbano según fuentes de la Junta de Andalucía.

Nicolás Valbuena, concejal de Salud en el Ayuntamiento de Palma del Río, ha confirmado a este periódico este positivo aunque aclara “no sabemos si siquiera si ese animal está en Palma desde hace mucho tiempo o es que ha venido de otro sitio. Tampoco si ya ha pasado la enfermedad”. Valbuena llama a la calma porque el animal “no contagia” y está a la espera de informes más concretos sobre este asunto.

Situación de alto riesgo

El municipio de Palma del Río ya estaba en situación de alto riesgo por lo que el ayuntamiento no tiene que tomar medidas extraordinarias, ya hay un plan de control de vectores y existe información sobre las recomendaciones que debe tomar la población: usar repelentes, evitar los olores intensos, usar ropa clara, evitar el amanecer y el atardecer porque son los momentos de máxima actividad de mosquitos y cuidado con las aguas estancadas como pueden ser las piscinas de fuera de temporada. También desde Salud se incide en instalar mosquiteras, usar insecticidas domésticos y vaciar el agua de cubos, macetas o jardines.

En el caso de las explotaciones ganaderas se aconseja renovar con frecuencia los bebederos de los animales y evitar el agua de los charcos.