Comienza la 4ª Feria de Ecoturismo de Doña Mencía, en el corazón del Parque Natural y Geoparque Sierras Subbéticas

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en la provincia de Córdoba, Rafael Martínez, ha participado este viernes en la inauguración de la 4ª Feria de Ecoturismo que se celebra hasta el 19 de octubre en el municipio de Doña Mencía, en pleno corazón del Parque Natural y Geoparque Sierras Subbéticas. Allí, ha destacado que esta feria “ha convertido a las Subbéticas en un referente del ecoturismo andaluz, un modelo que une desarrollo local, conservación de la naturaleza y calidad de vida”.

Según informa la Junta, durante su intervención, el delegado ha recordado que el 2º Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Sierras Subbéticas, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en 2022, “ha supuesto un paso decisivo en la dinamización de las estructuras socioeconómicas de la comarca, salvaguardando al mismo tiempo su equilibrio ecológico”. Según ha explicado, este plan “ha permitido avanzar en la creación de espacios de encuentro, fomentar el emprendimiento y consolidar la imagen del Parque Natural y Geoparque como motor de desarrollo sostenible para los municipios de su entorno”.

Martínez ha subrayado que el Parque Natural Sierras Subbéticas “es hoy un destino de interior plenamente consolidado en Andalucía, con un gran dinamismo turístico y un modelo de gestión basado en la sostenibilidad”. Desde 2008, este espacio protegido cuenta con la Carta Europea de Turismo Sostenible, que certifica su compromiso con un turismo responsable y respetuoso con el medio ambiente. “Por eso —ha señalado— la participación de la Junta de Andalucía en esta Feria resulta plenamente justificada, porque refuerza la colaboración con las entidades públicas y privadas que impulsan el desarrollo turístico sostenible de la comarca”.

El delegado ha puesto de relieve la estrecha relación entre el Parque Natural y la Vía Verde del Aceite, la más larga de Andalucía, que tiene en Doña Mencía su centro neurálgico. “Aquí confluyen dos grandes recursos naturales que se complementan: la riqueza paisajística y geológica del Parque y la apuesta por la movilidad sostenible que representa la Vía Verde. Este binomio convierte a las Subbéticas en un enclave privilegiado para el cicloturismo, un segmento en auge que genera empleo y fija población en el territorio”, ha afirmado.

En ese contexto, ha destacado la creación del Centro Cicloturista de la Subbética, ubicado en el antiguo apeadero de la localidad, como ejemplo de cómo el patrimonio ferroviario puede transformarse en un recurso para el turismo verde. “La bicicleta —ha dicho— se ha convertido aquí en un símbolo de respeto al entorno, de vida saludable y de conexión entre pueblos”.

Cuarta edición

El delegado ha puesto de relieve que la celebración de esta feria, que alcanza su cuarta edición, “ha contribuido de manera notable a la aplicación de las medidas previstas en el Plan de Desarrollo Sostenible del Parque, creando oportunidades laborales y fortaleciendo la identidad del territorio”. Durante el fin de semana, Doña Mencía se convierte en un punto de encuentro para empresas, colectivos y visitantes con un amplio programa de exposiciones, talleres, senderos guiados y actividades de sensibilización ambiental, que acercan la naturaleza a todos los públicos.

Entre las propuestas impulsadas por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Martínez ha destacado la exposición “Huellas de un Mar Jurásico”, organizada en colaboración con el Ayuntamiento de Doña Mencía y con fondos del Museo Histórico-Arqueológico local. “Esta muestra —ha explicado— permite descubrir, a través de los fósiles del Parque Natural, la historia geológica que dio origen a este territorio singular, reconocido por la UNESCO como Geoparque Mundial. Es una oportunidad para aprender disfrutando, para sentir la tierra y su memoria bajo nuestros pies”.

La Consejería participa además con actividades de educación ambiental y divulgación científica, entre ellas un taller de paleontología para los más pequeños y un taller de etnobotánica para adultos, que invitan a conocer los usos tradicionales de las plantas de la zona. “Educar en la naturaleza es la mejor forma de protegerla. Cada niño que descubre cómo se forma un fósil o qué propiedades tiene una planta autóctona, se convierte en un aliado del futuro de nuestros parques naturales”, ha afirmado Martínez.

En el acto inaugural también han estado presentes el alcalde de Doña Mencía, Salvador Cubero; el concejal de Turismo de la localidad, Jesús Delgado; la alcaldesa de Fuente-Tójar, Mari Fe Muñoz (como ayuntamiento invitado); la delegada de Turismo de la Diputación provincial, Narcisa Ruiz, y el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Subbética, Juan Ramón Valdivia. Asimismo, ha estado presente el director conservador del Parque Natural, Antonio García, y el presidente de la Junta Rectora, Julián García, además de representantes de la cooperativa olivarera, asociaciones locales y empresas turísticas y artesanales de la comarca.