¿Qué es un baipás ferroviario y por qué Adif ha hecho uno en Almodóvar?

Si un baipás coronario supone crear una nueva ruta para que la sangre circule alrededor de una arteria obstruida o bloqueada, un baipás ferrovario es lo mismo, pero en lugar de actuar en un corazón, actúa sobre las vías del tren. Es una explicación simple, pero también es la más ilustrativa. Adif construye desde el año 2020 un baipás ferroviario en Córdoba, en concreto, en el municipio de Almodóvar del Río, más o menos al lado de la barriada de Los Mochos.

Por allí pasan dos líneas de alta velocidad, la de Madrid-Sevilla y la de Córdoba-Málaga. Cada una de estas líneas pasa por su sitio y lo que hace el baipás, que también se denomina ramal de conexión, es, simplemente, unirlas. Es decir, lo que Adif está haciendo es otro trozo de vías de tren entre ambas líneas, un baipás ferroviario. El baipás no llega a los dos kilómetros de longitud, se queda en poco menos de 1,8 kilómetros, pero supondrá una mejora para la experiencia de los viajeros.

¿En qué mejorará?

Que los trenes de las líneas Madrid-Sevilla y Córdoba-Málaga puedan atrochar por este baipás supondrá reducir el tiempo de viaje en dos trayectos concretos: el de Sevilla-Málaga y el de Sevilla-Granada. Si ahora mismo viajar en AVE de Sevilla a Málaga (o viceversa) supone un trayecto de dos horas, cuando el ramal comience a funcionar el viaje se quedará en un hora y 40. El de Sevilla-Granada pasará de durar algo más de dos horas y media a hacerse en dos horas y diez minutos.

Un operario de la obra del baipás en la zona en la que se está haciendo, con el castillo de Almodóvar al fondo. / A. J. GONZÁLEZ

¿Beneficia a Córdoba?

Depende cómo se mire. Lo que dicen Adif y el Ministerio de Transportes es que por la estación de trenes pasarán menos trenes, lo que supondrá una descongestión del tráfico en la estación Julio Anguita. Lo que se ha criticado siempre (desde 2017, cuando Mariano Rajoy anunció el proyecto), es que esto iba a suponer una caída de los trenes con parada en Córdoba. Lo que señalan en cualquier caso tanto desde Adif como desde el ministerio es que esto no se podrá saber con certeza hasta que el baipás no entre en marcha y se vea cómo acogen la iniciativa los operadores (por ejemplo, Renfe). Esto está previsto que ocurra a finales del año que viene, teniendo en cuenta que a la hora todavía le quedan varios meses para terminar.

¿Cómo se hace un baipás ferroviario?

Como cualquier obra que se ejecute en la infraestructura ferroviaria, un baipás tiene una dificultad de ejecución altísima. Lo reconocen Adif y Transportes, que además explican que el de Almodóvar ha tenido que sortear dos problemas particulares: por un lado, porque se actúa para dos líneas de velocidad con mucho tráfico, y por otro, porque las obras coindicen con otras que se están haciendo en la línea Madrid-Sevilla.

El ramal en sí está práticamente hecho y se ha montado sobre un montículo de balasto (una capa de piedra triturada/grava que se usa para dar soporte y estabilidad a las vías del tren) y también se han colocado los postes de la catenaria (donde luego habrá que montar el sistema de electrificación de los trenes). La obra también ha supuesto actuar en un tramo de poco más de un kilómetro en la línea Alcázar de San Juan-Cádiz para rectificarlo, se ha hecho una pérgola para que el baipás pueda pasar sobre la rectificación de la línea de convencional y también ha sido necesario ejecutar tres pasos inferiores y uno superior.

¿A cuánto se puede ir por un baipás?

Por el baipás, que tiene una anchura de 1.435 mm (la propia de la alta velocidad), los trenes podrán circular a un máximo de 100 kilómetros por hora, es decir, que habrá pisar el freno, pues la velocidad operativa normal de un AVE son unos 300 kilómetros por hora.