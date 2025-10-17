El Ayuntamiento de El Viso y Ofiarpe crean el Premio de Artesanía de Los Pedroches

El Ayuntamiento de El Viso y la asociación de artesanos de Los Pedroches Ofiarpe han organizado para el próximo 24 de octubre una Jornada de Artesanía que tendrá lugar en el Centro de Artesanía de Los Pedroches y contará con ponencias, demostraciones de oficios artesanos y entrega de reconocimientos.

La actividad comenzará a las 9.30 horas con diferentes charlas-coloquio a cargo de varias personas representativas de diferentes ámbitos de la artesanía cordobesa y andaluza. Así, se contará con la presencia de Antonio Suárez Martín, director del centro Albayzín de Granada, Centro de Referencia Nacional de Artesanía; Rafael Pulido Jurado, Maestro de taller de la Escuela de Arte Dionisio Ortiz de Córdoba; Miguel Ángel Torres Ferreras, maestro artesano de La Rambla, alfarero y ceramista, que obtuvo el Premio Nacional de Artesanía 2024; y Marina Ruiz Rodríguez, conservadora y restauradora de bienes culturales. Antonio Merino Madrid, investigador de la cultura de Los Pedroches y divulgador a través del blog Solienses, actuará en esta jornada como presentador de los ponentes y moderador de los coloquios que se entablen.

Seguidamente se podrá asistir a demostraciones en vivo de diversas disciplinas artesanales, a cargo de Hipólito Escudero (alfarería), Santiago Valverde (madera), Manuel Ruiz de Viana (forja artística) y María Dolores Fernández (talla y restauración).

A continuación, se presentará el Premio de Artesanía de Los Pedroches 2026, que se otorgará a una pieza singular de artesanía de acuerdo con unas bases que se darán a conocer en esta Jornada.

La jornada terminará a las 13.00 horas con la entrega de un galardón de reconocimiento a su trabajo al hinojoseño Crescencio Peñas García, que fue jefe del Servicio de Comercio en la Junta de Andalucía y mostró siempre desde su área un significativo apoyo a la artesanía cordobesa, con la declaración de las cinco Zonas de Interés Artesanal de la provincia de Córdoba y el reconocimiento de numerosos maestros artesanos.