El Ayuntamiento de El Viso y Ofiarpe crean el Premio de Artesanía de Los Pedroches

Expertos de diversos ámbitos participarán en una jornada en la que también se reconocerá la labor de Crescencio Peñas

El artesano de Ofiarpe Santiago Valverde, que mostrará su trabajo en esta jornada, con algunas de sus obras en madera de olivo.

El artesano de Ofiarpe Santiago Valverde, que mostrará su trabajo en esta jornada, con algunas de sus obras en madera de olivo. / Ofiarpte

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

El Viso

El Ayuntamiento de El Viso y la asociación de artesanos de Los Pedroches Ofiarpe han organizado para el próximo 24 de octubre una Jornada de Artesanía que tendrá lugar en el Centro de Artesanía de Los Pedroches y contará con ponencias, demostraciones de oficios artesanos y entrega de reconocimientos.

La actividad comenzará a las 9.30 horas con diferentes charlas-coloquio a cargo de varias personas representativas de diferentes ámbitos de la artesanía cordobesa y andaluza. Así, se contará con la presencia de Antonio Suárez Martín, director del centro Albayzín de Granada, Centro de Referencia Nacional de Artesanía; Rafael Pulido Jurado, Maestro de taller de la Escuela de Arte Dionisio Ortiz de Córdoba; Miguel Ángel Torres Ferreras, maestro artesano de La Rambla, alfarero y ceramista, que obtuvo el Premio Nacional de Artesanía 2024; y Marina Ruiz Rodríguez, conservadora y restauradora de bienes culturales. Antonio Merino Madrid, investigador de la cultura de Los Pedroches y divulgador a través del blog Solienses, actuará en esta jornada como presentador de los ponentes y moderador de los coloquios que se entablen.

Seguidamente se podrá asistir a demostraciones en vivo de diversas disciplinas artesanales, a cargo de Hipólito Escudero (alfarería), Santiago Valverde (madera), Manuel Ruiz de Viana (forja artística) y María Dolores Fernández (talla y restauración).

A continuación, se presentará el Premio de Artesanía de Los Pedroches 2026, que se otorgará a una pieza singular de artesanía de acuerdo con unas bases que se darán a conocer en esta Jornada.

La jornada terminará a las 13.00 horas con la entrega de un galardón de reconocimiento a su trabajo al hinojoseño Crescencio Peñas García, que fue jefe del Servicio de Comercio en la Junta de Andalucía y mostró siempre desde su área un significativo apoyo a la artesanía cordobesa, con la declaración de las cinco Zonas de Interés Artesanal de la provincia de Córdoba y el reconocimiento de numerosos maestros artesanos.

