Alunizaje frustrado en Lucena: cuatro ladrones empotran un vehículo contra el escaparate de una perfumería

Robo frustrado durante la madrugada de este viernes en una céntrica perfumería de Lucena. Cuatro ladrones han empleado la técnica del alunizaje, estampando un vehículo, hasta en dos ocasiones, contra el escaparate principal de la tienda de Aromas. La rigidez y el grosor del cristal han logrado impedir el acceso de los casos al interior de las instalaciones.

Fuentes próximas a la investigación han apuntado que esta acción violenta ha acaecido en torno a las 03.00 horas. Los bruscos impactos del turismo han causado graves daños en el cristal, aunque sin derivar en una perforación completa.

De inmediato, se activaron las alarmas de este comercio, situado justo detrás de la sede del Ayuntamiento y, después de escasos minutos, y tras resultar vanos los intentos de generar el butrón, los cuatro individuos emprendieron la huida en un vehículo, por la calle Las Torres hacia abajo.

En menos de un minuto, acudieron al lugar de los hechos efectivos de la Policía Local.

Fuentes del Cuerpo Nacional de Policía confirman que investigan esta acción violenta y articulan diferentes gestiones para identificar y detener a los responsables. Por el momento, no hay detenidos. Agentes de la unidad científica recababan, esta mañana, huellas en esta perfumería y el exterior permanece acordonado.

Este mismo negocio de perfumería y cosmética que hoy viernes, ha abierto con normalidad, aunque con un natural retraso en la apertura, ha soportado diferentes robos, en años anteriores, y empleándose la misma técnica del alunizaje.

Otro robo de madrugada en Montilla

Se da la circunstancia de que esta misma madrugada, pero una hora después, se ha registrado un robo en una perfumería de la misma franquicia pero en Montilla, localidad separada de Lucena por una media hora de viaje en carretera por la A-45. Mientras el robo de Lucena lo investiga la Policía Nacional, la investigación del de Montilla corre a cargo de la Guardia Civil. Por el momento, no se ha establecido la relación entre los robos, si bien es algo que no se descarta y que se tendrá que dilucidar conforme avancen las investigaciones, según fuentes policiales consultadas por este medio en ambos cuerpos.