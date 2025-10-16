Roban varios ojetos y destrozan el pecherín de la Virgen en la iglesia de Santa Marina en Baena

Baena se ha despertado este jueves con un robo en el templo de Santa Marina, sede de la Ilustre Archicofradía de la Vera Cruz y Nuestro Padre Jesús del Prendimiento. Los delincuentes, que actuaron alrededor de las 4.00 de la madrugada, llevaron a cabo el robo tras forzar y cortar los hierros de las ventanas. Además, destrozaron varias puertas para poder ingresar al templo.

A pesar de que la alarma se activó, los ladrones antes de su huida, destrozaron el pecherín de la Esperanza de San Juan y se llevaron varios objetos, incluyendo un broche con su nombre. Por suerte, las imágenes religiosas no sufrieron daños.

Hasta el momento, se desconoce el paradero de los objetos robados y la investigación continúa en curso. La Guardia Civil ya se encuentra trabajando en el caso y la Archicofradía ha hecho la denuncia correspondiente ante las autoridades pertinentes.

Sin daños

Desde la archicofradía hacen un llamamiento a la ciudadanía para que, en caso de tener información relevante, la compartan para contribuir a la investigación y poder identificar a los responsables del robo lo antes posible. Según declaraciones de la cofradía, la Virgen no presenta daños.