Sucesos
Roban varios ojetos y destrozan el pecherín de la Virgen en la iglesia de Santa Marina en Baena
Las imágenes religiosas no han llegado a sufrir daños
Baena se ha despertado este jueves con un robo en el templo de Santa Marina, sede de la Ilustre Archicofradía de la Vera Cruz y Nuestro Padre Jesús del Prendimiento. Los delincuentes, que actuaron alrededor de las 4.00 de la madrugada, llevaron a cabo el robo tras forzar y cortar los hierros de las ventanas. Además, destrozaron varias puertas para poder ingresar al templo.
A pesar de que la alarma se activó, los ladrones antes de su huida, destrozaron el pecherín de la Esperanza de San Juan y se llevaron varios objetos, incluyendo un broche con su nombre. Por suerte, las imágenes religiosas no sufrieron daños.
Hasta el momento, se desconoce el paradero de los objetos robados y la investigación continúa en curso. La Guardia Civil ya se encuentra trabajando en el caso y la Archicofradía ha hecho la denuncia correspondiente ante las autoridades pertinentes.
Sin daños
Desde la archicofradía hacen un llamamiento a la ciudadanía para que, en caso de tener información relevante, la compartan para contribuir a la investigación y poder identificar a los responsables del robo lo antes posible. Según declaraciones de la cofradía, la Virgen no presenta daños.
