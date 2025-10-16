Realizan una intervención arqueológica de urgencia en la tumba romana hallada en una obra de Lucena

La recepción, este pasado martes, de la preceptiva autorización emitida por la delegación territorial de Cultura, ha permitido iniciar la actuación arqueológica de urgencia planteada en la plaza Juan Ruiz de Castroviejo de Lucena.

A finales de septiembre, durante el desarrollo de una obra de reordenación de este espacio, perteneciente al Programa de Fomento del Empleo Agrario, afloró una tumba de pequeñas dimensiones y, desde su inicio, relacionada con la época romana por la presencia de un fragmento de teja, del mencionado período histórico, denominado tégula.

El arqueólogo municipal, Daniel Botella, junto a dos trabajadores de la delegación de Patrimonio del Ayuntamiento de Lucena, acometían ayer las primeras tareas de descubrimiento, apartando la protección provisional, y limpieza de los restos óseos.

Un hombre y una mujer

El hallazgo se advirtió, en la zona sur de la plazoleta, al cavar una zanja de unos dos metros de profundidad para introducir la nueva red de saneamiento. Antes de comenzar la intervención específica, ha sido confirmada la existencia de los restos de dos personas, correspondientes a un hombre y a una mujer, sin descartar la localización de otros restos óseos pertenecientes a más cuerpos. Los análisis preliminares constataron la concurrencia de multitud de huesos y una piedra fragmentada anexa a una oquedad. En principio, esta actuación puntual abarcará unos tres o cuatro días. Las labores preliminares, minuciosas y aisladas, permitieron observar con nitidez algunos de los elementos arqueológicos. Este sector permanece perimetrado y los trabajadores ordinarios del PFEA continúan, según informó el Ayuntamiento hace unos días, en otros emplazamientos de la plazoleta, ubicada en el barrio de La Estrella.

El propio arqueólogo municipal confirmó que la sepultura persistía oculta en un pozo, dentro de un punto de registro, y aseveró que sólo contemplan restos humanos.

La concejala de Patrimonio, Charo Valverde, expresaba ayer que «hasta ahora no ha dado tiempo» de recabar «más información ni de saber resultados». No obstante, trasladó su confianza de disponer «en breve» del segundo informe del arqueólogo municipal.

Nuevas actuaciones

El Consistorio, con las tareas emprendidas, pretende, al menos, acotar la datación del material arqueológico. En todo caso, la concejala popular aclaró que la Junta determinará «el destino de aquello que aparezca», así como la materialización de nuevas actuaciones.

Hace unas tres semanas, al corroborarse la localización de los vestigios, se movilizó un importante de Policía Local y Policía Nacional, fundamentalmente, para recubrir e impedir el acceso a la zona arqueológica, con el propósito de impedir sustracciones o contaminaciones.

Esta obra del PFEA, vinculada a la edición 2024, comenzó en el mes de mayo.