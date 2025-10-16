Puente Genil impulsa la eficiencia energética con paneles solares híbridos en la piscina cubierta

El alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, ha anunciado la culminación de los trabajos de instalación de un sistema de paneles solares híbridos en la piscina cubierta municipal. La actuación, con una inversión total de 126.671,68 euros, permitirá reducir significativamente el consumo energético del recinto deportivo.

Según detalló Velasco, la nueva instalación de 20 kW de potencia disminuirá en un 57% el uso de hueso de aceituna como combustible en las calderas de biomasa, además de generar energía fotovoltaica que reducirá aproximadamente un 25% el gasto eléctrico del complejo.

El proyecto ha incluido la colocación de 72 paneles solares híbridos monocristalinos de 350 W sobre la cubierta, alcanzando una potencia pico total de 25,20 kWp en corriente continua. También se ha incorporado un inversor trifásico de 20 kW y un aerotermo de 74 kW con intercambiador de alto rendimiento.

Huella de carbono

Para optimizar los recursos, se ha aprovechado parte de la antigua instalación solar térmica, reutilizando circuitos hidráulicos, depósitos y estructuras de soporte, además de añadir un disipador de calor que mejora la eficiencia del sistema. Con ello, el Ayuntamiento busca reducir la dependencia energética y la huella de carbono de sus infraestructuras municipales.

El proyecto ha contado con una ayuda de 70.000 euros concedida por la Agencia Andaluza de la Energía, dentro del programa de incentivos a las energías renovables térmicas. Velasco subrayó que esta actuación se enmarca en la estrategia municipal para fomentar la eficiencia energética y la sostenibilidad de los edificios públicos, con el objetivo de reducir costes de operación y avanzar hacia un modelo más respetuoso con el medio ambiente.