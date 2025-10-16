La plataforma Lucena por su hospital abre un nuevo calendario de acciones reivindicativas

El incremento de la visibilidad y el protagonismo en la vía pública constituyen los siguientes objetivos de la Mesa de Unidad Ciudadana Lucena por su hospital en su nuevo calendario de acciones reivindicativas.

Este colectivo ha presentado un primer mural en la calle Canalejas, realizado por el artista Trébol, con el lema principal Lucena por su Hospital. Sucesivamente, replicarán estas creaciones urbanas, aportadas altruistamente por autores locales, en otros espacios de la localidad. Al mismo tiempo, reeditarán el origen de este movimiento, hace dos décadas, con la colocación de banderolas verdes, reclamando el centro hospitalario, en los balcones de las viviendas.

El portavoz del colectivo, Javier Morales, manifestó que acontece un tiempo “clave” por la configuración de los presupuestos de la Junta y el período preelectoral en la comunidad autónoma y abogó por “presionar”. Subrayó “el maltrato” padecido por el municipio en materia sanitaria.

Pedirán la reprobación del presidente de la Junta por el pleno municipal

En el ámbito político, solicitarán a los grupos políticos municipales y al concejal no adscrito la reprobación del presidente de la Junta, Juanma Moreno, ante “el desinterés y la falta de atención” a las demandas de la sociedad local y a los derechos sanitarios.

Otra acción programada acontecerá el próximo viernes 24 de octubre, desde las 18:00 horas, en la Plaza Nueva, donde instalarán una mesa informativa para asesorar a aquellos pacientes afectados por la grave crisis de comunicación y diagnóstico en los cribados de cáncer de mama o de otra naturaleza.