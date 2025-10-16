Lucha contra la despoblación
Pedroche activa el Proyecto Arraigo: una gran red para atraer a familias que quieren vivir en los pueblos
El Ayuntamiento de la localidad trabajará durante los próximos quince meses para sumar nuevos habitantes, recuperar servicios y fortalecer la vida comunitaria
El Ayuntamiento de Pedroche ha anunciado a través de sus redes sociales el inicio del Proyecto Arraigo en la localidad, una iniciativa contra la despoblación, que en esencia consiste en atraer a familias de la ciudad a los pueblos, a través de una gran red que las conecta y pone en común sus intereses y los de las localidades que forman parte del proyecto.
Así, según explica el Consistorio de Pedroche, desde esta localidad del norte de Córdoba trabajarán, mano a mano con el Proyecto Arraigo, durante los próximos quince meses para atraer nuevas familias, recuperar servicios y fortalecer la vida comunitaria.
El Ayuntamiento recuerda que Pedroche cuenta en la actualidad con 1.456 habitantes, y en la última década ha perdido un 11% de su población, "pero también tiene algo que muchos buscan: vivienda, oportunidades y comunidad".
Asimismo, recuerdan desde el municipio que "Proyecto Arraigo es una empresa líder en repoblación que ya ha acompañado a más de 3.000 personas a instalarse en el medio rural, con un 95 % de éxito en los procesos de arraigo".
Proyecto Arraigo cuenta con una base de datos de más de 25.000 familias interesadas en mudarse a un pueblo. En Pedroche, el proyecto priorizará familias con hijos y perfiles con proyectos de emprendimiento.
¿Qué es el Proyecto Arraigo y cómo funciona?
El Proyecto Arraigo es una empresa social que tiene como objetivo combatir la despoblación de las zonas rurales y atraer nuevos habitantes a los pueblos. Conecta a personas que desean mudarse del entorno urbano con municipios rurales que ofrecen oportunidades de empleo y vivienda.
La iniciativa funciona como un puente entre las personas interesadas en una nueva vida rural y los pueblos que necesitan repoblarse. Conecta y asesora a personas y familias que buscan un cambio, conectándolas con los municipios que encajen con su perfil y necesidades; selecciona las familias y las acompaña y coordinación el trabajo con ayuntamientos, diputaciones y empresas locales para identificar oportunidades de empleo y vivienda, promoviendo un arraigo duradero.
- El Tribunal Superior de Justicia de Madrid falla a favor de una cabo de la Guardia Civil que ejercía de jefa en El Carpio
- El Ayuntamiento de Palma del Río dice que lo desprendido de la muralla es de la época de la guerra civil
- El Belén de Chocolate de Rute abre este domingo: horarios, fechas y precios para visitarlo
- El nuevo parque comercial de Palma del Río abrirá sus puertas para el puente de diciembre
- La familia del cordobés encarcelado en Guinea Ecuatorial: 'Es un simple trabajador, ajeno a cualquier trama de corrupción
- Comienza la temporada de caza mayor en Andalucía: estas especies se pueden abatir hasta febrero
- Evacuado en helicóptero un trabajador tras sufrir quemaduras en La Carlota
- El norte de la provincia de Córdoba se queda fuera de la planificación eléctrica hasta 2030