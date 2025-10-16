Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lucha contra la despoblación

Pedroche activa el Proyecto Arraigo: una gran red para atraer a familias que quieren vivir en los pueblos

El Ayuntamiento de la localidad trabajará durante los próximos quince meses para sumar nuevos habitantes, recuperar servicios y fortalecer la vida comunitaria

La localidad de Pedroche, en el norte de la provincia de Córdoba.

La localidad de Pedroche, en el norte de la provincia de Córdoba. / CÓRDOBA

Manuel Ruiz Díaz

Manuel Ruiz Díaz

Córdoba

El Ayuntamiento de Pedroche ha anunciado a través de sus redes sociales el inicio del Proyecto Arraigo en la localidad, una iniciativa contra la despoblación, que en esencia consiste en atraer a familias de la ciudad a los pueblos, a través de una gran red que las conecta y pone en común sus intereses y los de las localidades que forman parte del proyecto.

Así, según explica el Consistorio de Pedroche, desde esta localidad del norte de Córdoba trabajarán, mano a mano con el Proyecto Arraigo, durante los próximos quince meses para atraer nuevas familias, recuperar servicios y fortalecer la vida comunitaria.

El Ayuntamiento recuerda que Pedroche cuenta en la actualidad con 1.456 habitantes, y en la última década ha perdido un 11% de su población, "pero también tiene algo que muchos buscan: vivienda, oportunidades y comunidad".

Asimismo, recuerdan desde el municipio que "Proyecto Arraigo es una empresa líder en repoblación que ya ha acompañado a más de 3.000 personas a instalarse en el medio rural, con un 95 % de éxito en los procesos de arraigo".

Proyecto Arraigo cuenta con una base de datos de más de 25.000 familias interesadas en mudarse a un pueblo. En Pedroche, el proyecto priorizará familias con hijos y perfiles con proyectos de emprendimiento.

¿Qué es el Proyecto Arraigo y cómo funciona?

El Proyecto Arraigo es una empresa social que tiene como objetivo combatir la despoblación de las zonas rurales y atraer nuevos habitantes a los pueblos. Conecta a personas que desean mudarse del entorno urbano con municipios rurales que ofrecen oportunidades de empleo y vivienda.

La iniciativa funciona como un puente entre las personas interesadas en una nueva vida rural y los pueblos que necesitan repoblarse. Conecta y asesora a personas y familias que buscan un cambio, conectándolas con los municipios que encajen con su perfil y necesidades; selecciona las familias y las acompaña y coordinación el trabajo con ayuntamientos, diputaciones y empresas locales para identificar oportunidades de empleo y vivienda, promoviendo un arraigo duradero.

proyectoarraigo.es

TEMAS

  1. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid falla a favor de una cabo de la Guardia Civil que ejercía de jefa en El Carpio
  2. El Ayuntamiento de Palma del Río dice que lo desprendido de la muralla es de la época de la guerra civil
  3. El Belén de Chocolate de Rute abre este domingo: horarios, fechas y precios para visitarlo
  4. El nuevo parque comercial de Palma del Río abrirá sus puertas para el puente de diciembre
  5. La familia del cordobés encarcelado en Guinea Ecuatorial: 'Es un simple trabajador, ajeno a cualquier trama de corrupción
  6. Comienza la temporada de caza mayor en Andalucía: estas especies se pueden abatir hasta febrero
  7. Evacuado en helicóptero un trabajador tras sufrir quemaduras en La Carlota
  8. El norte de la provincia de Córdoba se queda fuera de la planificación eléctrica hasta 2030

Pedroche activa el Proyecto Arraigo: una gran red para atraer a familias que quieren vivir en los pueblos

Pedroche activa el Proyecto Arraigo: una gran red para atraer a familias que quieren vivir en los pueblos

¿Lloverá en Córdoba hoy? Este es la previsión de la Aemet sobre el regreso de las tormentas

¿Lloverá en Córdoba hoy? Este es la previsión de la Aemet sobre el regreso de las tormentas

Así está el nivel de los embalses de Córdoba

Así está el nivel de los embalses de Córdoba

El tiempo en Villaviciosa de Córdoba: esta es la previsión meteorológica de hoy, jueves 16 de octubre

El tiempo en Villaviciosa de Córdoba: esta es la previsión meteorológica de hoy, jueves 16 de octubre

El tiempo en Villanueva de Córdoba: esta es la previsión meteorológica de hoy, jueves 16 de octubre

El tiempo en Villanueva de Córdoba: esta es la previsión meteorológica de hoy, jueves 16 de octubre

El tiempo en Montalbán: esta es la previsión meteorológica de hoy, jueves 16 de octubre

El tiempo en Montalbán: esta es la previsión meteorológica de hoy, jueves 16 de octubre

El tiempo en Priego de Córdoba: esta es la previsión meteorológica de hoy, jueves 16 de octubre

El tiempo en Priego de Córdoba: esta es la previsión meteorológica de hoy, jueves 16 de octubre

El tiempo en Cabra: esta es la previsión meteorológica de hoy, jueves 16 de octubre

El tiempo en Cabra: esta es la previsión meteorológica de hoy, jueves 16 de octubre
Tracking Pixel Contents