Pedroche activa el Proyecto Arraigo: una gran red para atraer a familias que quieren vivir en los pueblos

El Ayuntamiento de Pedroche ha anunciado a través de sus redes sociales el inicio del Proyecto Arraigo en la localidad, una iniciativa contra la despoblación, que en esencia consiste en atraer a familias de la ciudad a los pueblos, a través de una gran red que las conecta y pone en común sus intereses y los de las localidades que forman parte del proyecto.

Así, según explica el Consistorio de Pedroche, desde esta localidad del norte de Córdoba trabajarán, mano a mano con el Proyecto Arraigo, durante los próximos quince meses para atraer nuevas familias, recuperar servicios y fortalecer la vida comunitaria.

El Ayuntamiento recuerda que Pedroche cuenta en la actualidad con 1.456 habitantes, y en la última década ha perdido un 11% de su población, "pero también tiene algo que muchos buscan: vivienda, oportunidades y comunidad".

Asimismo, recuerdan desde el municipio que "Proyecto Arraigo es una empresa líder en repoblación que ya ha acompañado a más de 3.000 personas a instalarse en el medio rural, con un 95 % de éxito en los procesos de arraigo".

Proyecto Arraigo cuenta con una base de datos de más de 25.000 familias interesadas en mudarse a un pueblo. En Pedroche, el proyecto priorizará familias con hijos y perfiles con proyectos de emprendimiento.