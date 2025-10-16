El Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo aprueba una declaración de apoyo a Javier Marañón y David Rodríguez

El Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo ha aprobado este jueves, en sesión plenaria extraordinaria y urgente, una declaración institucional de apoyo a los ciudadanos españoles Javier Marañón Montero y David Rodríguez Ballesta, detenidos en Guinea Ecuatorial desde el pasado mes de enero bajo acusaciones infundadas y sin que, a día de hoy, exista causa o acusación formal alguna contra ellos.

A través de esta declaración, la Corporación Municipal ha expresado su solidaridad con ambos detenidos y sus familias, especialmente con el peñarriblense Javier Marañón Montero, y ha instado al Gobierno de España y a las instituciones de la Unión Europea a intensificar las gestiones diplomáticas necesarias para garantizar su integridad física y su pronta liberación.

Asimismo, se ha instado a la Junta de Andalucía a trasladar al Gobierno central y a las instituciones europeas la exigencia de una actuación firme y coordinada ante esta situación, y se ha manifestado el reconocimiento al Parlamento Europeo por haber denunciado públicamente el caso y su compromiso con la defensa de los derechos humanos.

Desde el Ayuntamiento ya se han remitido escritos a la Presidencia del Gobierno de España y al Ministerio de Asuntos Exteriores, trasladando la preocupación del municipio y solicitando la intervención urgente de ambas instituciones para agilizar las gestiones diplomáticas necesarias.

Además, la alcaldesa María Victoria Paterna ha solicitado una reunión urgente con la subdelegada del Gobierno en Córdoba, con el objetivo de reclamar la intercesión del Ejecutivo central y acelerar las actuaciones diplomáticas que contribuyan a la puesta en libertad de nuestro vecino.

El Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos, la libertad y la dignidad de toda persona, y se compromete a realizar un seguimiento institucional de la situación de ambos ciudadanos, y muy especialmente de su vecino Javier Marañón Montero.