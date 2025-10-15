Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

11 edición de la ruta motera

La Rider congrega este fin de semana en Lucena a 2.500 moteros en el podio final

El itinerario discurre por las ocho provincias de Andalucía y acaba en la empresa Lucinve

Presentación de la Rider Andalucía.

Presentación de la Rider Andalucía. / MANUEL GONZÁLEZ

Manuel González

Manuel González

Lucena recibe este fin de semana a unas 2.500 personas, congregadas por la decimoprimera edición de la Rider Andalucía, una ruta mototurística, icono y modelo en el panorama nacional, y que transita, desde este jueves, por las ocho provincias de Andalucía, hasta converger, como destino final, en las instalaciones de la empresa lucentina Lucinve.

La organización, gestionada por la Unión Motociclista de la Subbética, dispensó 1.850 inscripciones en sólo dos horas y hasta 1.300 expedicionarios del año 2024 regresan en este octubre. Al número oficial de motocicletas de gran cilindrada, se añaden acompañantes y pilotos externos al listado oficial.

Las carreteras de Andalucía se convierten en un circuito turístico, con participantes de todas las comunidades autónomas y de países como Francia, Portugal y Holanda. Los puntos de sellado se fijan en El Saucejo, dentro de la provincia de Sevilla, Algatocín, en Málaga; el municipio almeriense de Sorbas; Pedro Abad, en Córdoba; Montefrío, de Granada; por la provincia de Jaén, Cabra de Santo Cristo; Ubrique, en Cádiz; y Matalascañas, de Huelva.

Un podio final aguarda a los moteros en Lucena. La programación incluye sorteos, entrega de distinciones, ponencias y, tras una caravana, el almuerzo de convivencia.

