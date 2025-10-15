El PSOE de Priego se opondrá a la subida de la tasa del agua

El PSOE de Priego ha denunciado la nueva subida de la tasa del suministro de agua que este miércoles se debatirá en la sesión extraordinaria del pleno de la Corporación municipal y que, a tenor de la mayoría que ostenta el PP, se aprobará. El portavoz del grupo municipal, Toni Musachs, ha indicado que el 2,7% que se plantea de subida está relacionado con el IPC, pero, “además, se va a plantear una subida de un 20% que afecta a los consumos del Ayuntamiento" pero que también afectará al bolsillo de todos los prieguenses porque se pagará con los impuestos de todos”.

En este sentido, Musachs se mostró crítico con la gestión que el PP ha realizado de la empresa de aguas, cuyo resultado califica de "desolador”. En este sentido, dijo que el auditor, en sus cuentas de 2024, “nos decía que Aguas de Priego presenta pérdidas recurrentes desde su constitución, por lo que no hay ahorro energético, no hay control de fugas, no hay mejora del rendimiento, y no hay revisión de contratos, por lo que no han hecho nada”. En cambio, dijo, “lo que sí hay son cada vez más vertidos a los cauces de nuestros ríos”.

En relación a esta nueva subida, el portavoz socialista ponía de manifiesto que tras la del 162% aprobada en 2024, “ahora quieren subir otra vez, disfrazándola de una especie de ajuste técnico”, algo que, para Musachs, “no es gestionar, es una deslealtad, una rendición y una falta absoluta de ética política”, ya que, como matizaba, “estamos ante una empresa en crisis y el Ayuntamiento, cada vez más endeudado”. De esta manera se refería al informe de auditoría fechado en 2024, en el que decía el interventor que Aguas de Priego acumula casi dos millones de pérdidas, un patrimonio neto negativo de 1,46 millones y una falta total de liquidez, siendo el pasivo superior en más de 1,2 millones de euros”.

Ante este panorama, Musachs criticaba el préstamo de 1,6 millones de euros que se ha solicitado para sanear la empresa, ya que, a su juicio, “lo que en realidad hacen es trasladar la deuda de la empresa al Ayuntamiento y con ello a todos los prieguenses”.

El PSOE ha exigido que se retire la propuesta y que se realice una “con todos los datos necesarios, con un plan económico financiero y real auditado, con unos costes transparentes y verificable, un plan de eficiencia y gestión directa, en definitiva, una auditoría de gestión”.