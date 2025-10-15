La Junta presentará alegaciones para que el Gobierno incluya la zona norte de Córdoba entre las infraestructuras eléctricas estratégicas 2025-2030

La Junta de Andalucía presentará alegaciones al documento de planificación eléctrica 2025-2030 para que las infraestructuras eléctricas que necesita para su desarrollo la zona norte de la provincia de Córdoba, en concreto el Valle del Guadiato y de los Pedroches, se incluyan en el plan de inversiones que proyecta Red Eléctrica de España antes de 2030, ya que el borrador publicado por el Gobierno central no recoge estas actuaciones en los próximos cinco años.

Así lo ha avanzado el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, en Comisión parlamentaria, en la que ha precisado que la Junta ya ha trasladado al Gobierno de España la “viabilidad y pertinencia” de estas inversiones para que las incluya en la planificación definitiva y no vuelva a discriminar a Andalucía, privando a la comunidad de unas infraestructuras que “son imprescindibles para el desarrollo de la provincia de Córdoba y que cuentan, además, con un respaldo social unánime para cubrir una demanda histórica”.

Paradela ha considerado que la no inclusión del norte de la provincia de Córdoba en la propuesta publicada es un “varapalo" para Andalucía, y ha abundado en que “no tiene sentido” que la planificación reconozca la necesidad de fortalecer el mallado de la red eléctrica entre Badajoz y Córdoba para reforzar el suministro en Los Pedroches y el Guadiato, pero relegue su ejecución más allá de 2030. “Si se reconoce su necesidad, no entendemos por qué se pospone al siguiente ciclo de planificación”.

No en vano, ha recordado el consejero, el norte de la provincia de Córdoba y la provincia de Jaén acumulan “carencias históricas” en la dotación de infraestructuras eléctricas, sin las cuales se complica la implantación de proyectos industriales y, por tanto, las oportunidades de desarrollo socioeconómico en estos territorios.

Por ello, el consejero de Industria, Energía y Minas ha subrayado que la Junta de Andalucía no puede aceptar que se excluyan unas inversiones que son “prioritarias” para la provincia de Córdoba y que limitarían las oportunidades de desarrollo, por lo que presentarán alegaciones en el plazo previsto, que se prolongará hasta el próximo 16 de diciembre.

Más actuaciones

No obstante, no son las únicas actuaciones no incorporadas en la planificación y que Andalucía sí ha reclamado. Aunque la Consejería está analizando ahora con detalle el documento, el consejero sí ha avanzado que tampoco se han incluido otras infraestructuras que el Gobierno andaluz había solicitado en las provincias de Sevilla, Cádiz y Granada.

Paradela ha incidido, además, en que la implicación de Andalucía con el despliegue de las energías limpias, que era el criterio fundamental que valoraba el Gobierno central en la planificación actual, “necesita ser correspondida ahora por el Gobierno de España”, al que ha exigido que “respalde las oportunidades de crecimiento de nuestra tierra con las inversiones en infraestructuras eléctricas que a la comunidad le corresponden por justicia”.

“A pesar de nuestro potencial renovable, con 16.100 MW renovables instalados, partimos con una posición de franca desventaja, con una densidad de nuestra red eléctrica un 40% por de debajo de los valores medios peninsulares, con 742 kilómetros de red por millón de habitantes frente a 1.242 kilómetros de media”, ha precisado.

Jorge Paradela ha afeado que el documento de planificación eléctrica 2025-2030 se haya publicado el pasado 8 de octubre, “más de un año y medio después de que las comunidades autónomas presentaran sus propuestas de inversión”, de manera que el “pretendido adelanto” de las inversiones en redes de transporte del sistema eléctrico que el Gobierno central argumentaba para adelantar la planificación en vigor (2021-2026) se ha diluido.

Inversiones

En este sentido, ha remarcado que además de los 544 millones de inversión que la Junta de Andalucía había solicitado en su propuesta de 2024, hay que sumar otros 282 millones de euros que están pendientes de ejecutar de la actual planificación 2021-2026.

“Contar con una adecuada red de transporte eléctrico en Andalucía resulta del todo imprescindible para dar respuesta a las nuevas inversiones industriales, con especial atención a grandes proyectos asociados a la transición energética, para

asegurar el despliegue de las energías limpias, apoyar la red de distribución para mejorar la seguridad y calidad del suministro eléctrico y aumentar la capacidad de acceso y conexión, tanto para demanda como para generación eléctrica, y mejorar la conexión de Andalucía con el resto de España, mediante el desarrollo de ejes de 400 kilovoltios (kV), que doten de mayor capacidad al sistema andaluz”, ha apostillado.

El consejero ha hecho referencia, además, a la saturación de las redes de distribución, cuyo mapa de capacidad se ha hecho público recientemente y ha evidenciado la necesidad de hacer una mayor apuesta de inversión también en este tipo de redes. Así, ha apuntado que, aunque proyectos industriales, de desarrollo urbanístico, hidrógeno verde, almacenamiento y centros de datos cuentan con potencia reservada para su ejecución, hay una serie de proyectos cuyo desarrollo está previsto “a medio plazo y largo plazo, y que necesitan certidumbre sobre su viabilidad energética”.