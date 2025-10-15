La Guardia Civil investiga a una mujer por robar cable de cobre del alumbrado público de El Viso

La Guardia Civil ha investigado a una mujer de 24 años de edad, vecina de Puertollano (Castilla la Mancha), como presunta autora de un delito de hurto de cableado de cobre del alumbrado público de la localidad de El Viso. Este cuerpo tuvo conocimiento de lo sucedido a través de una denuncia presentada en el puesto de El Viso, que se había cometido un hurto de cableado de cobre del alumbrado público de la localidad.

Inmediatamente, la Guardia Civil se trasladó al lugar indicado y tras comprobar lo denunciado, iniciaron "gestiones para el total esclarecimiento del hurto, la identificación y localización de los presuntos autores del mismo", explica en una nota de prensa.

Escondido en una vivienda abandonada

Las primeras investigaciones permitieron localizar cableado de cobre en el interior de una vivienda de Torrecampo, cuyos inquilinos habían abandonado. Los investigadores sospecharon que podía ser parte del cable sustraído. Las gestiones practicadas confirmaron que el cableado localizado en la vivienda era parte del que había sido sustraído de las farolas del alumbrado público de El Viso.

Ante ello, la Guardia Civil centró sus sospechas sobre las personas que habían estado habitando la vivienda en la que se encontró el cableado de cobre. Tras obtener indicios suficientes de su participación en el hurto, procedió a la investigación de una de ellos, de 24 años de edad, con residencia en Puertollano, como presunta autora de un delito de hurto de cableado de cobre. Parte del material sustraído ha sido recuperado.

La Guardia Civil continúa las gestiones para la localización del otro presunto autor, mientras que la investigada y las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.