Cuarenta empresas participarán en la Feria de la Boda de Los Pedroches

La tercera Feria de la Boda de Los Pedroches Nos casamos, que se celebrará los días 24, 25 y 26 de octubre en el pabellón El Pilar de Hinojosa del Duque, se ha presentado este miércoles en el Mercado Victoria, en Córdoba.

El acto ha contado con la presencia del alcalde de Hinojosa del Duque, Matías González; el concejal de Desarrollo Económico, Agustín Romera; el gerente del Mercado Victoria, Francisco Mulero; el diseñador Francisco Tamaral; junto con Manuel Gregorio Díaz, Mister Internacional Córdoba 2025, que ha estado presente luciendo un diseño de Paco Cabrera; así como Lorena Peñas, Miss Grand Hinojosa y candidata a Miss Grand Córdoba 2025, que vestía un diseño de Francisco Tamaral.

El alcalde de Hinojosa del Duque ha señalado en su intervención que se trata de “una cita, en su tercera edición, consolidada como referente de un sector en auge y que genera cada año un mayor impacto económico en nuestro país”, además de comentar que se trata de un evento que “vuelve a consolidar Hinojosa del Duque como el gran referente ferial del norte de la provincia de Córdoba, organizando nuevamente un evento clave que tiene como gran objetivo generar impacto económico tanto en nuestro pueblo como en nuestra comarca”.

Por su parte, Agustín Romera ha presentado el programa completo de un evento que, según indicó, “se ha consolidado como una cita imprescindible reuniendo en un mismo espacio a todos los agentes que rodean el mundo de bodas y celebraciones”. “En esta tercera edición participarán 40 empresas que mostrarán una amplia gama de servicios”, ha comentado Romera, que cuentan con el objetivo común “de hacer realidad el sueño de muchas parejas que están cerca de casarse”. Además, el concejal de Desarrollo Económico ha recordado que en su edición anterior “alcanzó un volumen de negocio de 500.000 euros, recibiendo a más de 5.000 personas durante el fin de semana”, con lo que para esta tercera edición “se ha trabajado al detalle con todas las empresas, potenciando la programación para hacerla lo más completa posible”.

También ha intervenido el diseñador hinojoseño Francisco Tamaral, que ha recordado que "las ediciones anteriores fueron un gran éxito”. Tamaral explicó que “volverá a tener su estand” y que tendrá lugar la presentación “de cinco vestidos de una pequeña colección que mostrará el diseño de la firma”.

Presentación de la III Feria de la Boda de Los Pedroches ‘Nos Casamos’. / Manuel Murillo Martínez / COR

Programa completo

La tercera Feria de la Boda de Los Pedroches comenzará con la inauguración el viernes 24 de octubre, a las 18.00 horas, y la visita institucional a los expositores. Después, a las 18.30 horas, habrá Live art con José Miguel Zamorano en el estand de Mocosetes; el showcooking ‘Almendras Fritas en Thermomix’; y la presentación de Maribot, a las 19.30 horas, el único robot fotomatón de España con IA e impresiones al momento. Ya a las 20.30 horas será el desfile de moda de hombre de Pedro Jiménez. Y para concluir el primer día tendrá lugar a las 21.00 horas una demostración de set vinito para copa de bienvenida en el estand de Wedding Rave.

El sábado el pabellón abrirá sus puertas a las 12.00 horas, con distintas actuaciones. A las 13.00 horas tendrá lugar una ‘Travesía sensorial en 60 minutos’, un maridaje ofrecido por Ana Martínez de la Fuente de La Cata con Botas, presentando vinos de vanguardia con los nuevos sabores de Catering las Aguas. Y a las 13.30 horas se presentarán las nuevas Cabinas de DJ’s por parte de FA Dj’s Wedding. Por la tarde continuarán las actuaciones y a las 18.00 horas habrá una sesión de barra libre en el Married Sound. A las 18.30 horas será la presentación de la Plataforma 360º en Soriano Fotomatón. Y a las 19.00 horas será el desfile de Invitadas perfectas, de firmas andaluzas de la tienda de Rosa Jurado, mientras que a las 20.00 horas será el de novios de la firma Blackpier. Por último, a las 22.00 horas será el desfile de Francisco Tamaral.

El domingo, el último día, comenzará a las 12.00 horas con la apertura y a las 12.30 horas será la presentación del Espejo Mágico, de Soriano Fotomatón. A las 13.00 horas tendrá lugar la degustación de aperitivos de Catering La Espuela con maridaje de coctelería en vivo. Por último, a las 14.00 horas será la actuación musical del grupo Flamenco Pop L’Armonia, antes de pasar a la entrega de diplomas a los participantes. A las 16.00 horas será la clausura.