Un documental montillano sobre los orígenes del ‘rock and roll’ en Andalucía

El periodista montillano Manuel Bellido Mora ultima en estos días el documental que dirige para rescatar la vida nocturna de Torremolinos en los años sesenta y la irrupción del rock and roll andaluz. La película, respaldada por Canal Sur Televisión, la Diputación de Málaga y el Ayuntamiento de Torremolinos, recoge testimonios directos de quienes vivieron aquella explosión musical que marcó a varias generaciones.

La cinta, aún en proceso de rodaje, pone el foco en un fenómeno que nació en las entrañas de la Costa del Sol cuando el turismo extranjero trajo consigo guitarras eléctricas y ritmos frenéticos. Así lo recuerdan el propio director y el productor Antonio Hens, convencidos de que «aquella oleada de modernidad convirtió a Málaga en un auténtico germen del rock español».

Entre los protagonistas de esta historia se encuentra Juan Manuel Valenzuela, líder de Los Buitres, el primer grupo de rock malagueño en grabar un disco. Sus palabras sirven de puente entre el bullicio de aquellas noches y la memoria de un tiempo en que el futuro parecía acelerarse.

El proyecto cinematográfico, que aspira a estar terminado el próximo mes de enero para proyectarse en el Festival de Cine de Málaga, enlaza con una trayectoria vital marcada por el compromiso de Bellido con la cultura y el cine. No en vano, el periodista montillano recibirá en los próximos días el Premio Especial del Festival Internacional de Cine de Benalmádena, un galardón que se suma a más de cuatro décadas de labor divulgativa y a una cascada de reconocimientos que lo han situado como referente del periodismo cultural en Andalucía.

Ese homenaje, que llegará en el marco de la vigésimo cuarta edición del certamen benalmadense, consolidará la figura de un comunicador que ha tendido puentes constantes entre el cine y la sociedad. Y es que la carrera de Manuel Bellido ha estado marcada por la cercanía y la pasión, cualidades que también impregna este trabajo más reciente.