Trabajo de Manuel Bellido Mora
Un documental montillano sobre los orígenes del ‘rock and roll’ en Andalucía
La cinta, que encara su recta final, cuenta con el respaldo de Canal Sur Televisión, la Diputación de Málaga y el Ayuntamiento de Torremolinos
El periodista montillano Manuel Bellido Mora ultima en estos días el documental que dirige para rescatar la vida nocturna de Torremolinos en los años sesenta y la irrupción del rock and roll andaluz. La película, respaldada por Canal Sur Televisión, la Diputación de Málaga y el Ayuntamiento de Torremolinos, recoge testimonios directos de quienes vivieron aquella explosión musical que marcó a varias generaciones.
La cinta, aún en proceso de rodaje, pone el foco en un fenómeno que nació en las entrañas de la Costa del Sol cuando el turismo extranjero trajo consigo guitarras eléctricas y ritmos frenéticos. Así lo recuerdan el propio director y el productor Antonio Hens, convencidos de que «aquella oleada de modernidad convirtió a Málaga en un auténtico germen del rock español».
Entre los protagonistas de esta historia se encuentra Juan Manuel Valenzuela, líder de Los Buitres, el primer grupo de rock malagueño en grabar un disco. Sus palabras sirven de puente entre el bullicio de aquellas noches y la memoria de un tiempo en que el futuro parecía acelerarse.
El proyecto cinematográfico, que aspira a estar terminado el próximo mes de enero para proyectarse en el Festival de Cine de Málaga, enlaza con una trayectoria vital marcada por el compromiso de Bellido con la cultura y el cine. No en vano, el periodista montillano recibirá en los próximos días el Premio Especial del Festival Internacional de Cine de Benalmádena, un galardón que se suma a más de cuatro décadas de labor divulgativa y a una cascada de reconocimientos que lo han situado como referente del periodismo cultural en Andalucía.
Ese homenaje, que llegará en el marco de la vigésimo cuarta edición del certamen benalmadense, consolidará la figura de un comunicador que ha tendido puentes constantes entre el cine y la sociedad. Y es que la carrera de Manuel Bellido ha estado marcada por la cercanía y la pasión, cualidades que también impregna este trabajo más reciente.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Tribunal Superior de Justicia de Madrid falla a favor de una cabo de la Guardia Civil que ejercía de jefa en El Carpio
- El Ayuntamiento de Palma del Río dice que lo desprendido de la muralla es de la época de la guerra civil
- El Belén de Chocolate de Rute abre este domingo: horarios, fechas y precios para visitarlo
- El nuevo parque comercial de Palma del Río abrirá sus puertas para el puente de diciembre
- La familia del cordobés encarcelado en Guinea Ecuatorial: 'Es un simple trabajador, ajeno a cualquier trama de corrupción
- Comienza la temporada de caza mayor en Andalucía: estas especies se pueden abatir hasta febrero
- Evacuado en helicóptero un trabajador tras sufrir quemaduras en La Carlota
- El norte de la provincia de Córdoba se queda fuera de la planificación eléctrica hasta 2030