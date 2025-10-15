Camino de Futuro para el adolescente de Palma del Río

La asociación Camino de Futuro por la salud mental trabaja en Palma del Río desde hace doce años. El pasado 10 de octubre se conmemoró el Día de la Salud Mental y desde esta asociación se ha preparado durante el mes de octubre una serie de actividades para trabajar la prevención en la salud mental.

Aunque la asociación nació hace más de una década de la mano de un usuario, «ahora está más profesionalizada» según cuenta María Ruiz, psicóloga de Camino de Futuro. El pasado jueves se realizó la marcha por la salud mental por las principales avenidas de la ciudad, que terminó con la lectura de un manifiesto y una suelta de globos verdes en la plaza Mayor de Andalucía.

La asociación trabaja a diario con usuarios con enfermedades mentales graves como esquizofrenia, algún trastorno de personalidad, trastornos psicóticos y personas que han tenido algún trastorno adictivo en el pasado que le han dejado secuelas. «Nuestros usuarios acuden conmigo como psicóloga todos los jueves a una terapia grupal donde se trabajan autoestima, solución de problemas, toma de decisiones, autonomía, etcétera. Se hace en grupo para que trabajen las habilidades sociales», comenta María Ruiz, que es trabajadora de la asociación al igual que Lali, terapeuta, y Noemí, trabajadora social. Lali se encarga de realizar talleres con los usuarios lunes, martes y viernes «desde manualidades hasta aspectos más creativos como expresión corporal, salidas por el parque, etcétera. Cubre esa parte de inclusión en la sociedad», expresa.

Además de estas terapias y talleres, los usuarios, unos 20, tienen otras actividades subvencionadas por distintos organismos públicos. María cuenta que actualmente «van a natación dos días por semana con un monitor». Como los usuarios de salud mental severa, ya tienen un calendario importante de actividades, Camino de Futuro quiere abrir nuevos públicos de acción y se centran en el ámbito de la prevención.

Observan muchos problemas en la adolescencia y en la infancia y es por eso por lo que «queremos empezar a acercarnos a esta población» y se están «lanzando talleres» para trabajar con ellos la salud mental. En este sentido, el próximo jueves 16 de octubre, Camino de Futuro desarrollará las segundas jornadas de salud mental para profesionales con el tema central de la adolescencia. Se trata de unas jornadas dirigidas a profesionales de la educación, la salud, los cuerpos de seguridad y padres donde se quieren trabajar las debilidades detectadas en la pasada edición de las jornadas. Gracias a pequeños grupos de trabajo, en las jornadas de 2024 se concluyó que los profesionales necesitan mucha más información sobre salud mental y que se debía establecer una red para trabajar entre todos ellos este tipo de asuntos y es precisamente para lo que se han diseñado las jornadas de este año 2025. Estas se abordarán «exponiendo el caso» de un adolescente con cierta problemática para ver cada profesional cómo podría solventar el asunto y después ponerlo todo en común, según relata la psicóloga de la asociación.

La asociación tiene su sede en el barrio Rafael Alberti de la localidad y la forman unos 120 socios. Se dan a conocer siempre que tienen oportunidad, por lo que el martes 21 de octubre situarán una mesa informativa en el mercadillo para acercar esta información a los vecinos. También venderán algunos productos que realizan en la asociación para obtener ingresos para sus talleres.

Por último, este 29 de octubre también realizarán una ponencia del Grupo de Afrontamiento de Ansiedad en Atención Temprana y del Grupo Socioeducativo de Atención Primaria donde se hacen programas colaborativos y un estudio que determina qué ha podido ayudar a determinadas personas, «qué técnicas sirven, cuáles no, y se expone ese estudio en esta ponencia», que será en el Espacio Joven según nos cuenta María.

Entre los proyectos futuros se encuentran charlas en los colegios e institutos del municipio sobre gestión emocional y salud mental y una especie de escuela de padres para ofrecer información de gestión emocional en niños y adolescentes.