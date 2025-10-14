Suvilusa ultima el pliego para edificar 29 pisos en Lucena

El consejo de administración de Suvilusa, la empresa municipal de Vivienda de Lucena, convalidó recientemente la solicitud al Ayuntamiento de la localidad sobre la titularidad de la parcela ubicada en la calle Los Perales, anexa a la avenida de la Infancia, y elegida para la construcción de 29 viviendas de promoción pública. Al mismo tiempo, avanza en la realización del pliego técnico vinculado al proyecto técnico.

La posesión efectiva de la superficie constituye uno de los requisitos exigidos por la Junta de Andalucía en las bases de la convocatoria del Plan Vive, ligado al período 2020-2030. En un siguiente trámite, el Pleno debe aprobar este expediente de otorgamiento de los terrenos, con una extensión de 874 metros cuadrados.

Se prevé que el Ejecutivo andaluz resolverá, antes de final de año, el contenido de esta línea de financiación, aceptando la adhesión de Suvilusa a este programa. A priori, la entidad local percibirá 760.000 euros como subvención de un montante de 3,6 millones. Más adelante, en torno al primer trimestre de 2026, la Junta transmitirá las convocatorias específicas.

Terrenos a edificar en la calle Los Perales de Lucena. / MANUEL GONZÁLEZ

Pliego técnico

Paralelamente, desde Suvilusa «agilizan», afirma la consejera delegada, Miriam Ortiz, la redacción del pliego sustentado en la licitación del proyecto técnico de construcción de esta edificación de pisos protegidos. Se espera que este proceso terminará «entre el final de este año y el comienzo de 2026» con la finalidad de impulsar la apertura del concurso público. Otro de los objetivos consiste en agrupar en una misma licitación tanto la configuración del proyecto como la subsiguiente ejecución. En esta fase colabora con Suvilusa la sociedad Grupo Cinco de la Diputación.

Una decena de pisos, adscritos a una utilidad dotacional, adquirirán el régimen de alquiler social para jóvenes. El Ayuntamiento, en el segundo bloque de 19 pisos, estudiará otras opciones, explorando incluso la venta definitiva. El diseño de estos inmuebles de naturaleza social distingue 14 pisos de tres dormitorios y otros 15 compuestos por dos dormitorios. La superficie media de cada vivienda consta de 62,41 metros cuadrados.

El plazo de ejecución estipulado comprende 39 meses, asignándose 21 meses a la propia materialización de la obra. Los trabajos tangibles han de terminar, como fecha máxima, abril del año del año 2029.