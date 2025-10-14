Puente Genil lanza un taller formativo sobre el arte del rostrillo

La concejal delegada de Educación, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Puente Genil, María Delgado, junto al imaginero pontanés Jesús Gálvez, han presentado este martes el cartel del taller de rostrillos tradicionales de Semana Santa. La iniciativa, que se celebrará desde el próximo 22 de octubre, busca preservar y potenciar una de las manifestaciones culturales más representativas de la identidad pontana.

El taller se desarrollará todos los miércoles de 18.00 a 21.00 horas, con un máximo de 20 plazas disponibles. Las inscripciones podrán realizarse a partir del 15 de octubre en la Casa Ciudadana.

Durante la presentación, Jesús Gálvez explicó que el curso combinará formación teórica y práctica, ofreciendo una introducción a la historia y evolución del rostrillo y desarrollando posteriormente el proceso de modelado en barro, escayola y cartón piedra, así como su policromía final.

La actividad está impulsada por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Puente Genil y cuenta con el respaldo económico de la Fundación Botí de la Diputación de Córdoba, que ha aportado 4.100 euros al proyecto. Por su parte el Ayuntamiento aporta algo más de 7.900 euros.

Según destacó María Delgado, este taller “pretende mantener viva una tradición única de nuestra Semana Santa, fomentando el aprendizaje y la creatividad en torno a una seña de identidad de Puente Genil”.