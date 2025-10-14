El PSOE de Los Pedroches y el Guadiato pide al Gobierno que acometa ya la inversión eléctrica en la zona norte

Alcaldes, concejales y secretarios generales del PSOE de Los Pedroches y el Guadiato han mantenido una reunión hoy martes con el objetivo de valorar el programa de inversiones 2025-2030 en la red eléctrica impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Un horizonte que deja hasta el año 2030 las actuaciones en ambas comarcas de Córdoba, algo que los dirigentes socialistas han pedido que se reconsidere ahora que el proyecto está en audiencia pública.

«Valoramos positivamente que se reconozca la necesidad de incrementar la red eléctrica de Los Pedroches y el Guadiato, pero este reconocimiento no puede esperar hasta más allá de 2030 por la necesidad de ambas comarcas de apostar por su desarrollo industrial», apuntan los socialistas.

Durante la reunión se ha abordado la necesidad de insistir en esta inversión como una apuesta para afrontar el reto demográfico al que se enfrentan ambas comarcas.

Los socialistas han avanzando que presentarán las alegaciones oportunas y, además, ya están manteniendo y seguirán manteniendo reuniones con representantes del Gobierno central para transmitirles la urgencia de que ambas comarcas tengan un suministro eléctrico correcto que les permita avanzar en su desarrollo industrial, con la posibilidad de que nuevas empresas se asienten en el territorio.

«Entendemos que el Gobierno ha tenido la sensibilidad de reconocer la necesidad que impera en ambas comarcas, pero debe ampliarla al horizonte de actuación», han determinado en una reunión en la que han dejado claro que «el compromiso del PSOE de Los Pedroches y el Guadiato con la zona es incuestionable».