El PP reclama en el Pleno de Diputación las obras de la travesía de Montemayor

El Grupo Provincial del Partido Popular en la Diputación de Córdoba presentará en el Pleno de este miércoles dos mociones centradas en la defensa del sector agrario y la mejora de infraestructuras locales.

El PP reclama en concreto al Gobierno de España que rechace el Marco Financiero Plurianual 2028-2034 propuesto por la Comisión Europea, que contempla un recorte del 22% en la Política Agraria Común (PAC) y de cerca del 60% en la Política Pesquera Común (PPC). El diputado popular Andrés Lorite ha advertido de las “consecuencias devastadoras” que supondría esta medida para el campo europeo y, especialmente, para España, que podría perder 15.000 millones de euros en financiación.

El Grupo Popular defiende que la PAC y la PPC se mantengan como políticas autónomas, con un presupuesto propio, estable y suficiente, y reclama el blindaje de las ayudas directas a agricultores y ganaderos profesionales. “Está en juego no solo la renta del sector primario, sino la seguridad alimentaria de Europa y la supervivencia del mundo rural y pesquero”, ha subrayado Lorite.

Proyecto de la Travesía de Montemayor

La segunda moción exige al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana la reactivación inmediata del Proyecto de Humanización de la Travesía de Montemayor, una actuación de 2,5 kilómetros que incluye acerado, carril bici, nueva iluminación y glorietas.

El portavoz del PP, Antonio R. Martín, considera la falta de ejecución como una “grave carencia para Montemayor y para el conjunto de la comarca de la Campiña Sur”, destacando los riesgos en seguridad vial y las barreras de accesibilidad que presenta actualmente la vía.

El PP subraya que se trata de una demanda histórica de la localidad que debe integrarse en las actuaciones prioritarias del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).