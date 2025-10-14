El PP insiste en demandar más potencia eléctrica para la provincia de Córdoba

La secretaria general del Partido Popular de Córdoba, Araceli Cabello, ha lamentado en una nota de prensa que el PSOE de Sánchez y Montero "siga castigando a la provincia de Córdoba sin aumentar la capacidad eléctrica que tanto necesita". Cabello ha denunciado “el continuo martirio” que el Gobierno central hace con la provincia de Córdoba “negándonos todo lo imprescindible para seguir avanzando”.

Así, en la Propuesta de Planificación Eléctrica con horizonte 2023 presentada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ninguna de las infraestructuras solicitadas para la provincia de Córdoba ha sido incluidas. “Es la evidencia palpable de que el Gobierno de Sánchez y Montero castigan a Córdoba, no atienden ninguna de las grandes demandas que requiere esta provincia y mira para otro lado cuando recibe alguna solicitud de los cordobeses. No merecemos un Gobierno que nos olvida, que no nos tiene en cuenta nunca, y que relega a los cordobeses al último lugar, porque otros territorios sí han sido atendidos”, ha dicho.

El trabajo "riguroso" de la Junta

La secretaria general del PP cordobés ha valorado el trabajo “riguroso” de la Junta de Andalucía en la propuesta elevada al Ministerio en marzo de 2024 y que ahora ha sido resuelta, donde se incluyeron seis nuevas subestaciones y varios ejes estructurales de conexión fundamentales para mejorar el mallado en territorios deficitarios en infraestructuras eléctricas, así como para reforzar la conexión de Andalucía con el resto de la red nacional de transporte de 400 kV. En esa propuesta de la Junta se recogían actuaciones en la provincia de Córdoba como un nuevo eje estructural de doble circuito de 400 kV Maguilla (Extremadura)–Peñarroya-Lancha-Villanueva del Rey- Guadame, considerada como prioritaria.

“El PSOE deja fuera del tablero de juego a la provincia de Córdoba en cuanto a planificación eléctrica, y lo hace sin justificación alguna y de forma discrecional, y con ello está frustrando el desarrollo económico, industrial y empresarial de nuestra provincia, la creación de empleo, el aprovechamiento de las renovables y la fijación de población al territorio. Al final siempre lo paga el mundo rural, y eso es muy injusto. Al PSOE no le importan nada nuestros pueblos y las oportunidades de vida de sus vecinos”, ha afirmado Araceli Cabello.