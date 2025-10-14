La pasarela de moda Disoñamos de Palma del Río celebra su décima edición

Palma del Río vuelve a abrir su pasarela Disoñamos, el encuentro de diseñadores que, un año más, se convertirá en el centro de todas las miradas en el Espacio Cultural Santa Clara. Este martes se ha presentado la décima edición de este evento, que se celebrará del 17 al 19 de octubre.

La alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, ha destacado que la ciudad «cada vez es más conocida no solo por la naranja, sino también por la moda». Ha subrayado además el «nivel parisino» que aporta el Museo Victorio & Lucchino, al reunir en la localidad a grandes diseñadores y modistas. Esteo ha agradecido especialmente la labor de las fundadoras de la asociación Disoñamos, «unas mujeres que iniciaron este proyecto con muchísima ilusión y que hoy lo ven plenamente consolidado».

El evento cuenta con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Palma del Río y la Diputación de Córdoba. La alcaldesa ha anunciado que Pablo López, CEO de Silbon, será el embajador de esta edición.

Por su parte, la vicepresidenta de Disoñamos, María del Carmen Mejías, ha presentado la programación. El encuentro arrancará con la entrega de la distinción a Pablo López y un desfile del modista Darío del Rosal. También destacó la conferencia del sábado a cargo de seis estudiantes que presentarán Feel the Peel, un proyecto innovador que utiliza la cáscara de naranja para crear un polímero biodegradable que puede sustituir plásticos de un solo uso. Con este material elaboran, entre otros productos, abanicos.

La jornada del sábado continuará por la tarde con siete desfiles que incluirán propuestas de moda flamenca, moda de invitadas, complementos y vestidos de novia. El domingo, a partir de las 12.00 del mediodía, se cerrará el encuentro con cuatro desfiles de moda infantil.