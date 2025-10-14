Del 17 al 19 de octubre
La pasarela de moda Disoñamos de Palma del Río celebra su décima edición
Doce desfiles darán vida a los tres días de una cita que tendrá a Pablo López como embajador
Palma del Río vuelve a abrir su pasarela Disoñamos, el encuentro de diseñadores que, un año más, se convertirá en el centro de todas las miradas en el Espacio Cultural Santa Clara. Este martes se ha presentado la décima edición de este evento, que se celebrará del 17 al 19 de octubre.
La alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, ha destacado que la ciudad «cada vez es más conocida no solo por la naranja, sino también por la moda». Ha subrayado además el «nivel parisino» que aporta el Museo Victorio & Lucchino, al reunir en la localidad a grandes diseñadores y modistas. Esteo ha agradecido especialmente la labor de las fundadoras de la asociación Disoñamos, «unas mujeres que iniciaron este proyecto con muchísima ilusión y que hoy lo ven plenamente consolidado».
El evento cuenta con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Palma del Río y la Diputación de Córdoba. La alcaldesa ha anunciado que Pablo López, CEO de Silbon, será el embajador de esta edición.
Por su parte, la vicepresidenta de Disoñamos, María del Carmen Mejías, ha presentado la programación. El encuentro arrancará con la entrega de la distinción a Pablo López y un desfile del modista Darío del Rosal. También destacó la conferencia del sábado a cargo de seis estudiantes que presentarán Feel the Peel, un proyecto innovador que utiliza la cáscara de naranja para crear un polímero biodegradable que puede sustituir plásticos de un solo uso. Con este material elaboran, entre otros productos, abanicos.
La jornada del sábado continuará por la tarde con siete desfiles que incluirán propuestas de moda flamenca, moda de invitadas, complementos y vestidos de novia. El domingo, a partir de las 12.00 del mediodía, se cerrará el encuentro con cuatro desfiles de moda infantil.
- El Tribunal Superior de Justicia de Madrid falla a favor de una cabo de la Guardia Civil que ejercía de jefa en El Carpio
- El Belén de Chocolate de Rute abre este domingo: horarios, fechas y precios para visitarlo
- El nuevo parque comercial de Palma del Río abrirá sus puertas para el puente de diciembre
- La familia del cordobés encarcelado en Guinea Ecuatorial: 'Es un simple trabajador, ajeno a cualquier trama de corrupción
- Comienza la temporada de caza mayor en Andalucía: estas especies se pueden abatir hasta febrero
- Evacuado en helicóptero un trabajador tras sufrir quemaduras en La Carlota
- El norte de la provincia de Córdoba se queda fuera de la planificación eléctrica hasta 2030
- Montoro, última parada de las ferias de Córdoba