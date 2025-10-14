Los menores infractores de Valsequillo y El Carpio podrán cumplir las medidas judiciales de medio abierto en sus municipios

La Delegación Territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública ha suscrito sendos convenios de colaboración con los ayuntamientos de Valsequillo y El Carpio para la ejecución de medidas judiciales en régimen de medio abierto impuestas a menores infractores.

Estos acuerdos permitirán que “los jóvenes que hayan cometido delitos leves puedan realizar las medidas impuestas por el Juzgado de Menores, como prestaciones en beneficio de la comunidad, tareas socioeducativas o actividades reparadoras, dentro de su propio municipio, sin necesidad de desplazarse a Córdoba capital”, ha informado la delegada territorial, Raquel López.

La responsable ha subrayado que, con estos convenios “buscamos que las medidas judiciales tengan un verdadero sentido educativo y social, favoreciendo que los menores aprendan y reconduzcan su actitud en su entorno más cercano”. López ha añadido que “estos acuerdos permiten que puedan cumplir las medidas ayudando a sus vecinos, colaborando en servicios municipales o apoyando a personas mayores, lo que contribuye a su reinserción y evita que vuelvan a delinquir”.

Los convenios, con una duración inicial de cuatro años prorrogables por otros cuatro, establecen las obligaciones de ambas partes. La Delegación de Justicia programará y hará el seguimiento de las medidas en coordinación con los ayuntamientos, además de asumir la cobertura de la responsabilidad civil y los seguros correspondientes. Por su parte, los consistorios elaborarán un catálogo de tareas y facilitarán los medios ne-cesarios para su ejecución.

La delegada ha incidido en que “es una iniciativa beneficiosa para todas las partes: facilita el cumplimiento de las medidas al menor en su propio municipio, mejora la coordinación entre administraciones y permite que la comunidad también se vea favorecida por las tareas sociales realizadas”.

Con la firma de estos acuerdos, la Junta de Andalucía continúa ampliando la red de colaboración con los ayuntamientos cordobeses para la ejecución de medidas judiciales en medio abierto, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor y con la finalidad última de fomentar la reinserción y la educación en valores.