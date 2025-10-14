La Mancomunidad de Los Pedroches diseña una campaña para retener al talento joven

‘Los Pedroches, territorio y futuro’ es la denominación de la nueva campaña de sensibilización hacia el problema de la despoblación en la comarca y cuyo objetivo es incentivar la retención de talento joven y difundir los valores de esta zona rural como espacio de oportunidades para el emprendimiento y el empleo. Los objetivos de esta acción, que cuenta con la financiación del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico y coordinación y el apoyo de la Mancomunidad de Municipios de Los Pedroches, se centran en conectar a todos los implicados en el futuro de la población que se encuentra en periodo de formación o buscando oportunidades laborales en el medio rural, explica la Mancomunidad en una nota de prensa.

Junto a una serie de acciones de comunicación a través de redes sociales y de medios de comunicación de la comarca, ‘Los Pedroches, territorio y futuro’ contempla la organización de tres talleres con alumnos de institutos de enseñanza secundaria de la comarca, distintas charlas programadas con agentes locales vinculados al emprendimiento, la docencia y la empresa y un networking comarcal de identificación de sinergias entre iniciativas ciudadanas, ayudas y espacios públicos.

Programa

Del programa cabe destacar una línea denominada ‘Emprendimiento’, en la que se celebrará la jornada denominada ‘Ruralízate’, destinada a la identificación de ideas de negocio adaptadas a un territorio rural como Los Pedroches. Dinámicas de validación de ideas, encuestas y la generación de atractivo programa de comunicación para concienciar hacer atractiva y crear sentimiento de pertenencia a la comarca entre los más jóvenes son otras de las acciones clave de ‘Los Pedroches, territorio y futuro’. El desarrollo de estas acciones ya ha comenzado y se intensificará a lo largo de los meses de octubre noviembre y diciembre en distintos municipios de Los Pedroches.

El presidente de la Mancomunidad, Santiago Cabello, ha destacado la importancia de este tipo de programas que “buscan que los jóvenes, con su talento, apuesten por desarrollar su vida en el territorio” y concienciar sobre las oportunidades que ofrece nuestra comarca para desarrollar iniciativas de autoempleo y de generación de oportunidades de negocio. Cabello ha avanzado que el programa de actividades es muy denso y va destinado no sólo a estudiantes de secundaria o universitarios, sino “que queremos llegar a toda la ciudadanía para que el mensaje de permanencia en nuestra comarca sea lo más amplio posible y las herramientas de formación no han parado de crecer en los últimos años”.