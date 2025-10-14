El Ayuntamiento de Cabra ha concluido los trabajos de catalogación y organización del archivo de la antigua Cámara Agraria Local, un fondo documental de gran valor histórico y administrativo que, tras el cese de actividad de este organismo, pasa a integrarse oficialmente en el Archivo Municipal con el objetivo de preservar la memoria agrícola de la ciudad.

Los trabajos, que han sido realizados por dos trabajadoras egabrenses, contratadas a través del programa ‘Andalucía Activa 2024’, pertenecientes a los colectivos de mayores de 45 años y jóvenes de entre 18 y 35 años de edad, durante un periodo de seis meses, han permitido catalogar un fondo de unas 550 unidades documentales definitivas, que comprenden uso aproximadamente 5.000 expedientes en los que se recogen información sobre la actividad agrícola, económica y administrativa del municipio. Entre sus principales series documentales se incluyen correspondencia, censos agrarios, expedientes de plagas y cultivos, ayudas y subvenciones, caminos rurales, comunidades de regantes, libros de actas y documentación contable, entre otros.

El Ayuntamiento de Cabra cataloga más de 5.000 expedientes del archivo de la antigua Cámara Agraria Local. / José Moreno

Financiación

La inversión total ha ascendido a 32.330 euros, de los cuales 11.330 euros han sido aportados por el consistorio y el resto financiados por la Junta de Andalucía.

La actuación, según expresaba en una visita al Archivo Municipal, el alcalde Fernando Priego, junto al delegado municipal de Patrimonio, Francisco Casas, y la responsable del Archivo Municipal, Mª Sierra Casas, supone poner en valor "un auténtico tesoro documental, un patrimonio de incalculable valor para Cabra que se conserva en este lugar y mantiene viva la memoria de nuestra ciudad, no solo de la administración municipal, sino también de instituciones y entidades que forman parte de nuestra historia común, como la Cámara Agraria”.

Empleo y patrimonio

“Ha sido una inversión muy bien empleada”, ha apuntado el primer edil, señalando que no sólo ha permitido generar empleo sino también “conservar para siempre un patrimonio documental único, que recoge más de un siglo de historia de nuestro campo, de nuestras explotaciones agrarias y de la vida rural egabrense”.

Todo esto añadía, ha sido posible por la cesión del archivo de la antigua Cámara Agraria al Ayuntamiento “gracias a la colaboración de la Junta de Andalucía tras un proceso que permitió recuperar una ingente cantidad de documentos, hoy perfectamente organizados en los armarios ignífugos del Archivo Municipal”, añadía Priego.