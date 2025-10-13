La plantilla municipal de Lucena suma 35 funcionarios en este año

La oferta de empleo público, correspondiente a los ejercicios 2023 y 2024, favorece la incorporación efectiva de hasta 35 funcionarios a la estructura organizativa del Ayuntamiento de Lucena. La mayoría de los procesos selectivos culminan definitivamente en estos últimos meses de 2025.

Con estas nuevas plazas se conceden cobertura a numerosos negociados y categorías profesionales, generándose además, bolsas de empleo.

El incremento de la nómina resulta notable en la Policía Local. Próximamente, en noviembre tomarán posesión dos subinspectores y, un mes más tarde, ingresa un inspector. Además, el próximo mes concluye el proceso de incorporación de cuatro agentes a través del sistema de acceso de turno libre y, además, la fórmula de movilidad acaba de sumar otro efectivo más.

En el transcurso de los dos últimos meses de este ejercicio, comenzarán a desempeñar las oportunas funciones tres técnicos de administración general, hasta cinco técnicos de gestión y dos ingenieros técnicos industriales. Paralelamente, el Consistorio publica, de forma inminente, las listas provisionales de admitidos para un auxiliar de inspección, un arquitecto, dos auxiliares de administración general, un inspector urbanístico, un ingeniero de caminos, canales y puertos, dos trabajadores sociales, cinco administrativos, un ordenanza y un oficial-albañil.

Finalmente, después de la realización de dos exámenes, finalizarán en noviembre los trámites para nombrar a un profesor de música especialista en violín y, en los próximos días, se activa el plazo para concurrir a una plaza de economista.

Horizonte 2027

Al mismo tiempo, el Ayuntamiento avanza en el desarrollo de la oferta de empleo público laboral relativa a 2027, acumulándose, en total, 27 plazas. El concejal de Recursos Humanos, Francis Aguilar, significa «el impulso a la estabilidad y el talento local» y resalta «la apuesta clara» del gobierno municipal «por la transparencia» y «la consolidación» de los derechos laborales. Del mismo modo, menciona «el refuerzo» de servicios como la limpieza viaria, jardinería, guarderías escolares o alumbrado público.

Exactamente, el Ayuntamiento detalla cuatro plazas de oficial de electricidad, dos oficiales de jardinería y cinco oficiales de limpieza viaria y jardinería, por medio de una promoción libre y concurso de méritos. A ellos se agregan cuatro guardas-porteros de colegios, vía promoción libre.

Las bases se validarán en las próximas semanas, exponen desde el equipo de gobierno popular. En síntesis, Aguilar traslada la pretensión de «mejorar los servicios públicos y fortalecer la estructura municipal», aparte de «ofrecer» desde el Ayuntamiento «oportunidades de empleo de calidad». El acceso diseñado combina plazas por régimen libre y otras de promoción interna, brindando opciones a nuevos aspirantes y posibilitando «mejorar su posición» a los empleados municipales.

Y, por último, en este mismo ejercicio, la mesa general de negociación aprobará una nueva oferta de empleo, dirigida a personal funcionario y vinculada a la anualidad de 2026. Actualmente se analizan «necesidades» de los diferentes negociados y, por ejemplo, atenderá demandas de técnicos de administración general, administrativos y Policía Local, con la obligatoriedad, en el cuerpo de seguridad, de crear nuevas plazas.