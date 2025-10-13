La Feria de Ecoturismo de Doña Mencía ofrece al visitante una experiencia vinculada al turismo activo y sostenible

El municipio de Doña Mencía se convertirá del 17 al 19 de octubre en epicentro del turismo sostenible con la celebración de la 4ª Feria de Ecoturismo, un evento que ya se ha consolidado como una de las principales citas de la provincia de Córdoba en torno a la naturaleza, la cultura, la educación ambiental y la promoción de los productos locales. Esta feria cuenta con el apoyo de la Diputación de Córdoba, a través de las delegaciones de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo; y el Patronato Provincial de Turismo y en esta ocasión contará con la presencia de estands de empresas locales y comarcales, que darán a conocer su oferta vinculada al ecoturismo, el turismo activo, la producción artesanal y los servicios turísticos sostenibles.

La delegada de Turismo, Narci Ruiz, ha destacado que “este espacio será un punto de encuentro tanto para profesionales del sector como para visitantes que buscan experiencias auténticas y respetuosas con el medio ambiente”. “Es una oportunidad para poner en valor nuestros recursos como motor de desarrollo económico y social del municipio”, ha incidido. La diputada ha resaltado que “esta muestra se ha consolidado a lo largo de sus ediciones como un foro imprescindible para profesionales, asociaciones, instituciones y visitantes amantes de la naturaleza”. “Esta edición se presenta como una oportunidad para seguir avanzando en la promoción de un modelo turístico que une sostenibilidad, cultura, patrimonio y gastronomía”, ha matizado la delegada.

Programa de actividades

El programa de actividades previsto para esta edición es variado y dirigido a todo tipo de público, con propuestas que combinan educación, entretenimiento y concienciación ambiental. Así habrá exposiciones de aves y de fósiles del Parque Natural y Geoparque Sierras Subbéticas; talleres de reciclaje y de astroturismo; gastronomía local y degustaciones y actividades participativas que pondrán en valor los recursos naturales y culturales de la comarca.