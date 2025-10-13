Dependencia y sanidad marcan las quejas de Pozoblanco ante el Defensor del Pueblo

La Oficina de Información y Atención Ciudadana del Defensor del Pueblo andaluz visitó recientemente Pozoblanco para extender la atención presencial que viene realizando desde el año 2013. Un mecanismo de acercamiento que permite a la ciudadanía una atención más allá de la que se le oferta todo el año de manera telemática. Fueron una veintena de consultas individuales las atendidas por la Oficina en la localidad pozoalbense, además de las reuniones que se mantuvieron con los servicios sociales comunitarios y colectivos del municipio.

Las principales consultas y quejas que se presentaron ante la Oficina del Defensor del Pueblo andaluz están relacionados con el ámbito de la sanidad y la dependencia. En este último campo, se acumularon las quejas sobre los retrasos en las valoraciones, también en el ámbito de la discapacidad. La situación del Hospital Comarcal Valle de los Pedroches estuvo, de igual modo, muy presente con los usuarios que acudieron a ser atendidos poniendo de relieve la falta de profesionales y la derivación a Córdoba. Unido a esto, hay un tercer problema que se reflejó en el día de consultas: la deficiencia de líneas de transporte público entre la zona y la capital cordobesa.

Dejando a un lado la sanidad y la dependencia, en lo que se refiere a la relación de la ciudadanía con la administración más cercana, el Ayuntamiento, los problemas expuestos estuvieron principalmente relacionados con la falta de respuesta por parte de la administración. Ausencia de respuestas relacionadas con peticiones de citas, sobre irregularidades administrativos o, incluso, quejas de empleados públicos sobre el incumplimiento con pagas extras o acuerdos laborales.

Las quejas que son realizadas seguirán el curso que marca la Oficina y que se aplican a todas, presenciales o telemáticas, para su tramitación. Desde la Oficina destacan que en algunas ocasiones estos encuentros permiten resolver las quejas entre las partes en el momento en el que se produce la consulta lo que adelanta el objetivo perseguido.